"Ви повинні бути позитивними, перш за все. У серпні я плакав, тому що найгірше, що може трапитися з вами у футболі – це хрест. Коли я повернувся додому, сказав, що збираюся наполегливо працювати і повернутися сильним. Це була моя ідея з самого початку: бути позитивним, боротися і ніколи не здаватися, шукати свої межі. Багато хто думав, що мій сезон закінчився, але я знав, що це не так.

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Боротися з труднощами непросто, ви повинні мати впевненість і вірити в себе. Важливо бути професіоналом, коли справа доходить до роботи. Багато хто запам’ятає вас за вашою футбольною кар’єрою, але багато інших запам’ятають вас таким, яким ви є в ваш день кожного дня.

Зовні ти завжди бачиш велич, але поки не опинишся всередині, ти не помічаєш впливу Реала на світовий футбол. Щороку вони борються за перемогу в Лізі чемпіонів, клуб є найкращим у світі, і справді, коли ти всередині ви бачите все, коли рухаєтеся світом, ви усвідомлюєте вплив.

Найкращі моменти в Реалі? Гра проти Галатасарая. Я зробив близько трьох сейвів і набув впевненості. З того часу усе пішло вгору. Другий момент – перемога у фіналі Ліги чемпіонів проти Ліверпуля. Змогли виграти цей фінал із такою кількістю сейвів і бути обраним найкращий гравець матчу – це один із найкращих моментів у моєму житті з погляду футболу", – цитує голкіпера "вершкових" Mundo Deportivo.

Нагадаємо, нещодавно Тібо Куртуа повернувся до складу Реала. Карлу Анчелотті тепер доведеться обирати між Андрієм Луніним та бельгійцем на фінал Ліги чемпіонів.

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