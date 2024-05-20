Ювентус і Болонья вже забезпечили собі місце в Лізі чемпіонів, тож турнірна мотивація обох команд крутилась навколо медалей. "Россоблу" могли завоювати першу з 1967 року бронзу чемпіонату Італії, але для цього треба було хоча б не програти туринцям. Команди мали рівність за очками за два тури до кінця сезону.

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"Б'янконері" проводили перший матч після скандального звільнення Массімо Аллегрі. Колектив очолив легендарний Паоло Монтеро, однак на Стадіо Ренато Далл'Ара йому влаштували шокуючий прийом. Вже на 2-й хвилині центрбек Калафіорі вивів Болонью вперед потужним ударом з відскоку після кутового – 1:0.

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А на 11-й Кастро відзначився дебютним голом за "россоблу", замкнувши крос від Ндоє. 2:0! Ще за кілька хвилин Фройлер і третій гол вколотив, однак його скасували через офсайд. Деморалізований Ювентус так і не прийшов до тями й не відігрався до перерви – але більше й не пропускав.

Втім, за сім хвилин після старту другого тайму господарі таки влаштували розгром. Героєм став центрбек Калафіорі, який відібрав м'яч у центрі й пішов підтримувати контратаку. Він же її і завершив класним ударом з-за меж штрафного – 3:0! Здавалося, що це кінець.

Гол Ювентуса на 76-й хвилині не змінив ставлення до туринців. К'єза скористався обрізкою Лукумі й розмочив рахунок. Набагато цікавіше стало на 83-й хвилині, коли свіжий Мілік вгатив зі штрафного – м'яч з невеличким рикошетом влетів у сітку. 3:2!

Не встигли підопічні Тьяго Мотти оговтатись, як прилетів і третій гол. Рівно за хвилину. Гості провели контратаку, яку Їлдиз завершив пострілом з лінії півкола – 3:3! Ювентус відігрався за 8 хвилин, але на більше команди не вистачило. Нічия!

Болонья залишається третьою, Юве тримається четвертим з рівною кількістю очок. Доля бронзи Серії А вирішиться в останньому турі.

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