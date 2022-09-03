Віталій Миколенко зберіг своє місце в у стартовому складі. Команда екс-динамівця досі не виграла жодного матчу, але 3 нічиї поспіль дозволили проповзти із зони вильоту на 17 місце з крихітною перевагою над Вулверхемптоном за додатковими показниками. Матч, як і онлайн-трансляція Евертон – Ліверпуль на "Футбол 24", стартував о 14:30. Фаворити сезону вирвали перемогу над Ньюкаслом аж на 90+8 хвилині. Третій тріумф виводив би "червоних" на 3 місце. Однак це завдання зовсім не з простих, адже за часів Клоппа гостьові мерсісайдські дербі були цілою мукою – лише один розгром та відразу 4 поспіль нічиї за 5 виїздів на Гудісон.

Евертон – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Екс-форвард Брайтона Мопе, який дебютує за "ірисок" з дербі, активний на старті – міг забивати сам, віддавав на Онана. Миколенко за перші 10 хвилин був задіяний лише раз, відверто сфоливши проти Цімікаса, який несподівано замінив Робертсона в основі. Перший удар у площину за Евертоном. Гордон на підбиранні бахнув, не довго думаючи. Аліссон впорався, а у зворотній атаці вже Миколенко страхує партнерів, опинившись на правому фланзі ближче до центру. Діас після штрафного від Цімікаса пробивав з меж воротарського, однак тягнувся до м'яча і не міг завдати клопотів Пікфорду.

Миколенко впевнено перехоплює перед носом в Александер-Арнольда. Гомес привіз у своєму штрафному. Мопе заблокували, Девіс з носка ефектно викручував без шансів для Аліссона – перша стійка! Карвалью шкутильгає після того, як Онана врізався йому в коліно. Жовта картка для опорника Евертона, який виглядає одним із найкращих серед "ірисок". Салах подав після підбирання, Дарвін головою не влучив з кількох метрів. А оце вже шалений фарт команди Лемпарда. Гомес зі своєї половини закинув на Нуньєса, який з-під двох захисників прошив рукавичку Пікфорда – ще й поперечина. Діас миттєво добивав, і вже стійка виручила Евертон.

Фірміно у перерві замінив Карвалью. На старті другого тайму Діас виклав Дарвіну під момент по центру. Не вийшов удар в уругвайця. Ще один постріл форварда Ліверпуля заблокований, а потім Цімікас з гострого кута не влучає майже у порожні ворота. Мопе підбив собі м'яч і пробив у пляжному стилі через себе – вище. Дарвін влучає прямо по центру. Саме там, де і стояв голкіпер Евертона. Серія вбивчих моментів з обох боків. Пікфорд рятує пачками, а Мопе з розстрільної дистанції влучає прямо в Аліссона.

Мопе знову бере гру на себе, заробляє кутовий, а потім віддає на дальню стійку, де один лише Коуді. VAR перевірив момент, вихованець Ліверпуля таки заліз в офсайд. А як уже було радів Конор, який провів лише 2 матчі в головній команді "червоних". Макніл з рикошетом пробив. Ефектний порятунок від Аліссона. Салах елегантно виклав на 10 метрів, Пікфорд після удару в дотик від Фірміно виконує 7 сейв. Миколенко класно відтер вінгера збірної Єгипту. Салах ще й сфолив проти українця.

Everton 0-0 Liverpool FT:



xG: 1.35-1.66

Shots: 14-23

Shots on target: 3-8

Touches in opp. box: 27-44

Possession: 39%-61%



Two superb goalkeeping performances and the woodwork denying both sides. ? pic.twitter.com/Bf4PCtDsvY — Squawka News (@SquawkaNews) September 3, 2022

Саме Мохамед втрачає й останні 2 супермоменти. Від рук Пікфорда снаряд влучає у стійку, Миколенко не дає нормально добити. Команди на двох завдали 37 ударів, зокрема 31 з меж штрафного і 11 прицільних. Ліверпуль тричі влучав у каркас воріт, Евертон – ще раз. Перша битва сезону, в якій суперники 4 рази обстукали стійки і поперечини. Також поточний розіграш АПЛ ще не знав матчу, де 35 разів пробивали по воротах. Як у такій грі могли трапитися нулі на табло? Просто якась аномалія. Четверта поспіль нічия виводить Евертон на 14 місце. Ліверпуль залишається п'ятим. Лише 9 набраних очок з 18 можливих – найгірший показник Клоппа на старті сезону в усій історії Прем'єр-ліги.