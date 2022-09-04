Украинский легионер лондонцев Александр Зинченко будет помогать своей команде в матче с "красными дьяволами". Как минимум морально.

Защитник Арсенала Александр Зинченко отправился вместе с командой на поединок 6-го тура АПЛ против Манчестер Юнайтед, сообщает Evening Standard.

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Напомним, украинец получил микроповреждение колена и пропустил два последних матча "канониров" против Фулхэма и Астон Виллы. Вместе с украинцем в Манчестер поехали полузащитник Мартин Эдегор и вратарь Арон Ремсдейл, которые также восстанавливались после повреждений.

Участие Зинченко в матче с МЮ маловероятно, ведь ранее наставник лондонцев Микель Артета подчеркивал, что Олекс пока не начал тренироваться в общей группе. Однако все мы видели, чего стоит присутствие украинца вместе с командой.

Напомним, после 5-ти туров Арсенал идет в турнирной таблице чемпионата Англии без потерь, имея в своем активе 15 очков. У Ман Сити и Тоттенхэма – на один балл меньше. Поединок на Олд Траффорд состоится сегодня, 4 сентября, в 18:30.

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