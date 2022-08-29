Захисник Арсенала Олександр Зінченко залишається з командою навіть коли не потрапляє до заявки.

Один із вболівальників зняв відео, як Зінченко вболіває за свою команду з трибун. Зокрема, перед початком гри українець заряджав лаву запасних Арсенала.

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Окрім цього, Олександр навіть виходив до технічної зони, а після переможного гола вибіг святкувати разом з партнерами по команді.

Нагадаємо, Зінченко через пошкодження пропустив гру проти Фулхема, яка стала четвертою переможною для Арсенала у цьому сезоні. Вже 31 серпня "каноніри" мають зіграти поєдинок 5-го туру АПЛ проти Астон Вілли.

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