Команда Гвардіоли в неділю, 19 травня, здобула вчетверте поспіль титул чемпіона АПЛ. Після нагородження гравці Манчестер Сіті відправилися святкувати перемогу.

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Як повідомляє Daily Mail, вечірка відбувалася у грецькому ресторані і тривала до п'ятої ранку. Джек Гріліш, покидаючи заклад спіткнувся. А партнери по команді англійця виглядали гірше, виходячи з ресторану у супроводі.

Зазначається, що третього голкіпера Манчестер Сіті Скота Карсона вигнали з вечірки о 4-й ранку через бійку. Що саме трапилося під час гуляння – не відомо.