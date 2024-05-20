Зірки Манчестер Сіті влаштували гучну вечірку до 5-ї ранку – голкіпера "містян" вигнали через бійку
16:28 - Читать на русском
Гравці Манчестер Сіті бурхливо святкували здобуття титулу чемпіона Англії.
Команда Гвардіоли в неділю, 19 травня, здобула вчетверте поспіль титул чемпіона АПЛ. Після нагородження гравці Манчестер Сіті відправилися святкувати перемогу.
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Як повідомляє Daily Mail, вечірка відбувалася у грецькому ресторані і тривала до п'ятої ранку. Джек Гріліш, покидаючи заклад спіткнувся. А партнери по команді англійця виглядали гірше, виходячи з ресторану у супроводі.
Зазначається, що третього голкіпера Манчестер Сіті Скота Карсона вигнали з вечірки о 4-й ранку через бійку. Що саме трапилося під час гуляння – не відомо.
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