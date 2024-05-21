Генсек УАФ Ігор Грищенко заявив, що до деяких арбітрів/спостерігачів виникли питання після проходження детектора брехні.

– Вже хтось проходив поліграф?

– Станом на сьогодні вже було проведено понад 50 поліграфічних досліджень, понад 30 арбітрів і спостерігачів. За результатами проведення цих поліграфів служба здійснює додаткові перевірки ще по кількох випадках. Будуть проведені додаткові розслідування.

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– Тобто наслідки можуть бути? Є підозрілі кейси?

– Є кейси, якими зараз далі вже займається новий очільник Комітету етики.

– Їх багато?

– Не можу сьогодні коментувати цю інформацію, але вони є.

– По персоналіях також не можете сказати поки?

– Ні.

– Ці арбітри і спостерігачі, які проходили поліграф, продовжують працювати зараз чи на цю мить вони в черзі стоять?

– Ви можете проаналізувати, я думаю. Це майже інформація з відкритих джерел, – сказав Грищенко в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, після того, як Катерина Монзуль 20 лютого очолила Комітет арбітрів УАФ, були запроваджені серйозні нововведення – суддів зобов'язали проходити поліграф, а при призначенні на матчі стали використовувати систему жеребкування.

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