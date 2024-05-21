"На поліграфі перевірили понад 30 арбітрів": в УАФ натякнули на кейси, якими вже займаються у Комітеті етики
Генсек УАФ Ігор Грищенко заявив, що до деяких арбітрів/спостерігачів виникли питання після проходження детектора брехні.
– Вже хтось проходив поліграф?
– Станом на сьогодні вже було проведено понад 50 поліграфічних досліджень, понад 30 арбітрів і спостерігачів. За результатами проведення цих поліграфів служба здійснює додаткові перевірки ще по кількох випадках. Будуть проведені додаткові розслідування.
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– Тобто наслідки можуть бути? Є підозрілі кейси?
– Є кейси, якими зараз далі вже займається новий очільник Комітету етики.
– Їх багато?
– Не можу сьогодні коментувати цю інформацію, але вони є.
– По персоналіях також не можете сказати поки?
– Ні.
– Ці арбітри і спостерігачі, які проходили поліграф, продовжують працювати зараз чи на цю мить вони в черзі стоять?
– Ви можете проаналізувати, я думаю. Це майже інформація з відкритих джерел, – сказав Грищенко в інтерв'ю Tribuna.
Нагадаємо, після того, як Катерина Монзуль 20 лютого очолила Комітет арбітрів УАФ, були запроваджені серйозні нововведення – суддів зобов'язали проходити поліграф, а при призначенні на матчі стали використовувати систему жеребкування.
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