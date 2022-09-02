"Участь Рамсдейла та Едегора під питанням. Завтра ми отримаємо більше інформації. Сподіваюся, вони зможуть повернутися в загальну групу.

Зінченко, на жаль, поки що не може тренуватися з командою після двох пропущених матчів. Така зараз ситуація", – сказав Мікель Артета на пресконференції перед матчем проти Манчестер Юнайтед.

Зінченка переплутали з фанатом і ледь не забрали з поля під час матчу – вірусне відео

Українець у міжсезоння змінив Манчестер Сіті на Арсенал і відразу вписався в нову команду. Останні два тури він пропустив через пошкодження. Арсенал лідирує в АПЛ, набравши максимальні 15 очок.

Гра з Манчестер Юнайтед відбудеться у неділю о 18:30. Олександр мав шанс вийти в центрі поля "канонірів" через травми Ельнені та Партея.