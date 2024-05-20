Клуби Першої та Другої ліг стурбовані тим, що у командах може не залишитись сильних гравців для проведення нового чемпіонату, повідомляє Володимир Звєров в авторській програмі на ПРОФУТБОЛ Digital.

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Основні побоювання стосуються можливої мобілізації футболістів, адже більшість з них не мають бронювання. Щобільше, таке бронювання є навіть не у всіх клубів УПЛ.

За інформацією джерела, один з президентів клубу Першої ліги відверто зізнався, що не бачить сенсу витрачати гроші на команду, якщо більшість гравців заберуть по мобілізації. Як наслідок, одним з варіантів будуть виступи молодими футболістами чи представниками дитячо-юнацьких шкіл.

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