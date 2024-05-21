Житомирський клуб знайшов собі нового гравця у чемпіонаті Грузії.

Полісся готується підписати чергового легіонера, повідомляє Geo Team.

Коштовний легіонер Динамо може повернутися у команду Шовковського, – джерело

Новачком житомирців стане грузинський захисник Динамо Тбілісі Георгій Майсурадзе. 22-річний правий оборонець підпише з клубом Геннадія Буткевича контракт на 4 роки.

Нагадаємо, Майсурадзе – вихованець Академії Динамо Тб. У поточному сезоні провів за головну команду 16 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився одним асистом.

За молодіжну збірну Грузії провів 3 поєдинки. Transfermarkt оцінює його у 350 тисяч євро.

Ворскла перервала серію поразок і залишилася в УПЛ, Полісся ризикує єврокубками, Минай відчайдушно чіпляється за еліту