Полісся готується підписати захисника європейської збірної, – джерело
Житомирський клуб знайшов собі нового гравця у чемпіонаті Грузії.
Полісся готується підписати чергового легіонера, повідомляє Geo Team.
Коштовний легіонер Динамо може повернутися у команду Шовковського, – джерело
Новачком житомирців стане грузинський захисник Динамо Тбілісі Георгій Майсурадзе. 22-річний правий оборонець підпише з клубом Геннадія Буткевича контракт на 4 роки.
Нагадаємо, Майсурадзе – вихованець Академії Динамо Тб. У поточному сезоні провів за головну команду 16 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився одним асистом.
За молодіжну збірну Грузії провів 3 поєдинки. Transfermarkt оцінює його у 350 тисяч євро.
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