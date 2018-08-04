Жилмар: Із Ворсклою будемо грати на перемогу

Головний тренер Львова Жилмар Тадеу да Сілва поділився очікуваннями від матчу своїх підопічних у 3-му турі УПЛ проти полтавської Ворскли.

"Усі хлопці готуються, травмованих немає. Хороша новина в тому, що в матчі з Ворсклою нам нарешті зможе допомогти Вадим Янчак, який відбув дискваліфікацію з минулого сезону. Команда подивилася 3 останні гри Ворскли, вчора ми аналізували їхній останній матч, товариський, в якому полтавці перемогли Кремінь.

Ворскла – Львів, Зоря – Чорноморець: анонс матчів УПЛ

Нещодавно вони підписали двох бразильців. Не знаю, чи гратимуть вони, але з їхніми ігровими можливостями я знайомий. Я бачу, як наш колектив прогресує. Буває так, що команда починає чемпіонат добре, а потім настає спад у грі. Але радує, що хлопці, навпаки, все впевненіше почуваються на полі. Ми поступилися Динамо в минулому турі, але хлопці порадували своїм прагненням і бажанням досягнути результату, продемонстрували бійцівський характер.

"Тиждень тому розмовляв із батьком Неймара". Хто такий Жилмар – інтерв’ю першого темношкірого тренера в історії УПЛ

Не звертаю уваги на результати Ворскли в перших турах. Це бойова і хороша команда, в якої просто не склався початок сезону. Я очікую цікавої і красивої гри. Розраховую, що і ми додамо в командних діях, особливо в порівнянні з першим таймом зустрічі з Динамо, коли в нас відчувалися проблеми в центрі поля. Ми мали тиждень інтенсивної роботи. Упевнений, на полі вже буде інша команда – зі швидкостями, агресією і боротьбою до останньої секунди. Нас влаштує лише перемога", – цитує Жилмара офіційний сайт Львова.

Відзначимо, що поєдинок Ворскла – Львів відбудеться в суботу, 4 серпня. Початок матчу о 17:00.