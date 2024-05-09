"Для того, щоб тренувати, потрібно мати агента, який тебе влаштовує, щоб приводити гравців та не займатися корупцією. Я – незалежний, і у мене відносини з власниками клубів та менеджментом без посередників. Тому, скажімо так, багато хто не зацікавлений у моєму приході в команду, бо ніяких "сміттєвих" футболістів не можна буде заводити в клуб.

Суркіс відреагував на чутки про повернення Луческу – президенту Динамо вистачило трьох слів

Мені подобається футбол, подобається виходити на поле. Я, звичайно, ще буду тренувати. Деякі менеджери та агенти лобіюють свої інтереси та розповідають, у якому віці потрібно тренувати. Скажіть значно старшому за мене Мірчі Луческу, що він не буде у 78 років тренувати, – він посміється, і все.

Так, є молодий Юліан Нагельсманн, який тренує збірну Німеччини. Про що це говорить? Що немає жодної різниці, скільки років людині. Ні національність, ні вік не мають впливати на те, вмієш ти тренувати, ростуть в тебе гравці, грає в тебе команда у сучасний футбол. А не агенти мають підлаштовувати. Це нісенітниця, яку я не приймаю. Є молоді і достатньо талановиті фахівці, але їх небагато. Чому? Бо потрібно отримати досвід.

Чув я питання, що потрібні іноземні тренери. Лобановський краще за всіх іноземців працював у нас в Україні. Базилевич шикарно працював, Прокопенко та інші. Дніпро чомусь при Мироні Маркевичі, а не Хуанде Рамосі дійшов до фіналу Ліги Європи. Ті, хто проповідує ці ідеї, вони краще розуміються у футболі? Мені смішно, просто смішно", – цитує Грозного видання Український футбол.

Золоті 80-ті: Ребров тренувався у поп-зірки, Марадона на бойовому кораблі, 469 голів Динаміта і ще 27 фото старої школи