Ворскла підписала двох бразильців

Полтавська Ворскла підсилилась футболістами бразильських Інтернасьйоналя та Греміо.

Ворскла підписала двох бразильських новачків, інформує офіційний сайт клубу.

23-річний захисник Артур, який раніше діяв на лівому фланзі Інтернасьйоналя з Порту-Алегрі, захищатиме кольори Ворскли до 2020 року.

21-річний нападник Ніколас Карека прибув у Полтаву з Греміо на правах оренди, договір діятиме один сезон.

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