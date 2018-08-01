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Ворскла підписала двох бразильців

14:21 561 Читать на русском
Ворскла підписала двох бразильців
Артур та Ніколас Карека / Фото: ФК Ворскла

Полтавська Ворскла підсилилась футболістами бразильських Інтернасьйоналя та Греміо.

Ворскла підписала двох бразильських новачків, інформує офіційний сайт клубу.

23-річний захисник Артур, який раніше діяв на лівому фланзі Інтернасьйоналя з Порту-Алегрі, захищатиме кольори Ворскли до 2020 року.

21-річний нападник Ніколас Карека прибув у Полтаву з Греміо на правах оренди, договір діятиме один сезон.

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Теги
Трансфери Ніколас Карека Ніколас Карека Ворскла Ворскла Артур Артур
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