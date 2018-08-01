Ворскла підписала двох бразильців

Англія — 14:42 1914
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"Бездоганно вписався в гру МЮ, але повинен вчитися на помилках Погба". Реакція англійських ЗМІ на дії Фреда проти Реала
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Дебют Луніна за Реал проти МЮ: чому українець здобув стратегічну перемогу над конкурентамиІспанія — 11:44 7195
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"У Ялті біг тест Купера при +47 і усміхався". Валентин Белькевич в ексклюзивних спогадах знаменитих "динамівців"
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Зідан може стати наступником Моурінью в Манчестер ЮнайтедАнглія — 10:58 1529
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Міжнародний кубок чемпіонів: Барселона програла Ромі, Малком забив дебютний гол за каталонцівСвіт — 09:46 700
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