Ворскла – Львів, Зоря – Чорноморець: анонс матчів УПЛ

Ворскла в рамках 3-го туру УПЛ зіграє проти Львова, а Зоря – проти Чорноморця . Анонс матчів читайте на Футбол 24.

Ворскла – Львів

4 серпня, 17:00, Львів, "Арена Львів"

Головний арбітр: Іван Бондар

Телетрансляція на каналі "Футбол 2". Текстову онлайн-трансляцію читайте на сайті "Футбол 24".

Місту Львів влітку фартить на футбол: львівським Карпатам випало чотири домашні матчі поспіль, а Львову – гра проти Динамо та Ворскли за рідних трибун. Офіційним господарем матчу в останньому випадку, правда, будуть полтавці, однак реконструкція стадіону "Ворскла" під матчі Ліги Європи змушує "зелених" катати виїзди третю гру поспіль. Подібний графік поки що не дуже гарно впливає на команду Сачка, однак краще поїздити по Україні влітку, ніж грати єврокубки на чужих стадіонах.

"Родзинки" матчу:

– Ворскла в чемпіонатах не перемагає на полях суперників вже 5 ігор поспіль: 2 нічиї та 3 поразки.

– Полтавчани можуть відсвяткувати 80-ту гостьову перемогу у чемпіонатах.

– 20-й гол у чемпіонатах може забити Вячеслав Шарпар з Ворскли.

Поки що справи у полтавського колективу виглядають так собі – Ворскла провалила старт чемпіонату, програвши два матчі з двох. Мінімальна виїзна поразка від Динамо претензій не викликала, а от фіаско у грі з Олімпіком полтавцям виправдати важко – хоча не можна сказати, що підопічні Сачка справляли гнітюче враження у цих зустрічах. Для бронзових призерів такі результати неприпустимі навіть за умов величезних боргів з боку керівництва, тож у грі проти Львова ворскляни мають виправляти ситуацію – і робити це достатньо впевнено. За місяць до старту виступів у Лізі Європи команді життєво необхідно знайти свою форму та почати впевнено перемагати.

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Львів справив приємне враження у перших двох матчах, впевнено перегравши Арсенал-Київ та отримавши поразку від Динамо, до 90+2 хвилини граючи з киянами внічию. Воно й не дивно – "новачок" УПЛ зібрав у своєму складі пристойну кількість талановитих футболістів-середнячків, розбавивши їх цікавими бразильськими легіонерами. Дана команда грає досить обдумано та швидко, однак "коронувати" підопічних Жілмара поки зарано – Львів мав у суперниках лише розібраного новачка та гранда, на якого налаштовується кожен. Матч проти Ворскли – це саме ті будні УПЛ, в яких куються омріяні львів'янами єврокубки і які мають більш важливе значення, ніж успіхи у грі з грандами.

Статистика протистояння: 2 матчі, 0 перемог Львова, 2 нічиї, 0 перемог Ворскли, різниця м’ячів 0-0.

Останній матч: 13.03.2008. 20-й тур чемпіонату України-2008/2009.

Ворскла – Львів – 0:0

Кадрова ситуація в обох командах стабільна – принаймні, дискваліфікацій ніхто з футболістів не отримав, а новини про травми чи якісь інші проблеми за тиждень так і не з'явилися. Єдина втрата Ворскли була зафіксована ще два тижні тому – Васін на зборах отримав важко травму та вибув до кінця року. Втім, полтавці навіть прибавили у складі: Ворскла підписала двох бразильців з Греміо та Інтернасьоналя – і один з них вже відзначився голом та асистом у спарингу з Кремінем. Таким чином, можна припустити, що обидва тренери мають у своєму розпорядженні повний набір футболістів.

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Львів

Ворскла: Шуст, Пердута, Чижов, Даллку, Сапай, Кравченко, Чеснаков, Ребенок, Кулач, Кадимян, Коломоєць

Львів: Бандура, Адамюк, Воронін, Парамонов, Голіков, Каленчук, Приймак, Западня, Аугусто, Волошинович, Дуарте

Зоря – Чорноморець

4 серпня, 19:30, Запоріжжя, "Славутич Арена"

Головний арбітр: Віктор Копієвський

Телетрансляція на каналі "2+2". Текстову онлайн-трансляцію читайте на сайті "Футбол 24".

Вжух – і УПЛ. Саме таким веселим банером одеські фанати охарактеризували своє повернення в УПЛ за місяць після вильоту з неї за спортивним принципом. За чутками, керівництво клубу не дуже й бажало повернення до еліти, розпустивши більшу частину досить перспективного складу та набравши велику кількість молодих виконавців. Втім, рішення УПЛ треба виконувати – і от Чорноморець грає вже третій матч у вищому дивізіоні.

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Зоря у минулому сезоні посіла четверте місце та нарвалася на досить складну кваліфікацію Ліги Європи – принаймні, Сергій Рафаїлов виявився незадоволеним жеребом, який звів "чорно-білих" з Брагою. Повторювати такий досвід луганці не хочуть, адже, крім престижу, клуб отримує у Європі суттєву фінансову вигоду – як через прямі винагороди від УЄФА, так і від можливості засвітити та продати своїх футболістів. Втім, поки що гра Зорі справляє суперечливе враження: команда програла Олександрії у минулому турі, а домашня перемога над Маріуполем, не дивлячись на справедливість, була здобута лише за рахунок жахливої обрізки гостей на останніх хвилинах. Матч проти непоступливого Чорноморця має дати відповідь: що собою являє Зоря? Втім, більш важливо у цій грі не надання відповідей, а просто знаходження своєї гри, адже через за п'ять днів луганці стартують у єврокубках.

Статистика протистояння: 32 матча, 11 перемог Зорі, 6 нічиїх, 15 перемог Чорноморця, різниця м'ячів 38-43.

Останній матч: 02.12.2017. 18-й тур чемпіонату України-2017/2018

Чорноморець – Зоря – 1:1

Голи: 0:1 – О. Сваток (66), 1:1 – О. Хобленко (72).

Чорноморцю, вочевидь, у нинішньому чемпіонаті прийдеться важко, однак поки що підопічні Ангела Червєнкова тримаються гідно. У першому турі Чорноморець здобув перемогу над міцним Олімпіком, хоча останній був близьким до нічиї – на щастя, екс-гравець одеситів Балашов не реалізував пенальті у ворота колишнього клубу. З Карпатами "моряки" повністю провалили перший тайм, пропустивши гол від Шведа (а перед цим арбітри не зарахували чистий гол Мякушка), однак у другому перехопили ініціативу та притиснули львів'ян, створивши кілька шикарних моментів у чужому штрафному. Відігратися не вдалося, однак репутацію непоступливого бойовитого колективу Чорноморець завоював – як мінімум, у стартових турах. Втім, на одній репутації в УПЛ не випливеш (хоча Чорноморець одного разу вже зламав цей стереотип) – команді потрібно набирати очки. Зоря на старті сезону не виглядала ультимативною командою, тож за нічию одесити просто забов'язані поборотися.

"Родзинки" матчу:

– Зоря найбільшу домашню перемогу у чемпіонатах здобула саме у грі з Чорноморцем (5:0).

– 250-й матч в чемпіонатах може провести Микита Каменюка із Зорі.

Чорноморець лазарет не поповнював і дискваліфікацій не зазнавав, а от кадрову ситуацію Зорі важко назвати спокійною. По-перше, важку травму отримав Артем Громов, який вилетів на місяць та пропустить не тільки матч з Чорноморцем, а і весь 3-й кваліфай-раунд Ліги Європи. Крім того, луганці відмовляються від послуг Давіда Фопали та Мохамеда Ель-Буаззаті – перший переведений у дубль, а другому Сергій Рафаїлов через ЗМІ натякнув про необхідність пошуку нового клубу. Поки що єдиною причиною подібних рішень називається погана форма футболістів та знижені вимоги до себе.

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Орієнтовні склади на матч Зоря – Чорноморець

Зоря: Махарадзе, Чеберко, Вернидуб, Сваток, Караваєв, Харатін, Рафаель, Сілас, Тимчик, Луньов

Чорноморець: Літовченко, Романюк, Рижук, Грачов, Трубочкін, Чорній, Бабенко, Смірнов, Татарков, Діденко, Леонов