Новачок Ворскли Карека дебютував голом і асистом у спарингу проти Кременя

Бразильський форвард Ніколас Карека вдало зіграв у прем'єрному поєдинку за полтавську Ворсклу. "Зелено-білі" здолали кременчуцький Кремінь у контрольному матчі (2:1).

21-річний нападник вдало почав полтавський етап у власній кар'єрі, повідомляє офіційний сайт Ворскли.

Ворскла підписала двох бразильців

На 28-й хвилині матчу з Кременем Карека зробив результативну передачу на Олександра Кобахідзе, а наприкінці першого тайму забив і сам, обігравши кіпера та спокійно відправивши м'яч у порожні ворота. У другій половині гри один м'яч після помилки оборони полтавців відіграв Черній.

Відзначимо, що підопічні Василя Сачка провели спаринг двома складами. Бразильські новачки Ворскли – Артур і вже згаданий Карека – відіграли перший тайм.

Склад Ворскли (1-й тайм): Ткаченко, Артур, Мартиненко, Гіоргадзе, Пердута, Кравченко, Шарпар, Кобахідзе, Кадимян, Кулач, Карека. У другому таймі грали: Різник, Чижов, Мазур, Сапай, гравець на перегляді, Чеснаков, Скляр (Шаповал, 85), Мисик, Габелок, Ребенок, Коломоєць.

Контрольні поєдинки

Ворскла – Кремінь – 2:1

Голи: Кобахідзе, 28, Карека, 43 – Черній, 64

Відео голів: