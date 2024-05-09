Македонець майже не грав за киян у першій половині сезону, тому взимку попросився в оренду. Олександр Шовковський не заперечував, бо не розраховував на гравця. У Шкендії, куди перейшов Рамадані, хавбек дуже швидко став основним. За два тури до кінця чемпіонату Північної Македонії нова команда гравця Динамо йде на першому місці, а місцева преса називає Рамадані одним із головних творців цього успіху.

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"Три перемоги поспіль дозволили піднятися на перше місце в турнірній таблиці. Особлива заслуга в цьому належить Решату Рамадані – опорному півзахиснику, який найкраще справляється зі своїми завданнями. Він є сполучною ланкою між захистом та середньою лінією, де Шкендія домінує над усіма суперниками.

Відсутність Рамадані була помітна у матчі проти Академії Пандєва у першому таймі, коли суперник легко проникав у вільні зони. З виходом Рамадані півзахист Шкендії набув потрібної індивідуальності, а потім стався камбек. Команда, поступаючись рахунком 0:2, виграла 3:2. Ця перемога дала додаткову мотивацію та впевненість у собі. Рамадані знову з великою самовіддачею виконував завдання, поставлені головним тренером, якому пощастило мати в команді такого футболіста", – пише про Рамадані видання infosport.

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