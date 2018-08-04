Жилмар: С Ворсклой будем играть на победу

Главный тренер Львова Жилмар Тадеу да Силва поделился ожиданиями от матча своих подопечных в 3-м туре УПЛ против полтавской Ворсклы.

"Все ребята готовятся, травмированных нет. Хорошая новость в том, что в матче с Ворсклой нам наконец сможет помочь Вадим Янчак, отбывший дисквалификацию с прошлого сезона. Команда посмотрела 3 последних игры Ворсклы, вчера мы анализировали их последний матч, товарищеский, в котором полтавчане победили Кремень.

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Недавно они подписали двух бразильцев. Не знаю, будут ли играть они, но с их игровыми возможностями я знаком. Я вижу, как наш коллектив прогрессирует. Бывает так, что команда начинает чемпионат хорошо, а потом наступает спад в игре. Но радует, что ребята, наоборот, все увереннее чувствуют себя на поле. Мы уступили Динамо в прошлом туре, но ребята порадовали своим стремлением и желанием достичь результата, продемонстрировали бойцовский характер.

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Не обращаю внимания на результаты Ворсклы в первых турах. Это боевая и хорошая команда, у которой просто не сложилось начало сезона. Я ожидаю интересной и красивой игры. Рассчитываю, что и мы добавим в командных действиях, особенно по сравнению с первым таймом встречи с Динамо, когда у нас ощущались проблемы в центре поля. У нас была неделя интенсивной работы. Уверен, на поле уже будет другая команда – со скоростями, агрессией и борьбой до последней секунды. Нас устроит только победа", – цитирует Жилмара официальный сайт Львова.

Отметим, что поединок Ворскла – Львов состоится в субботу, 4 августа. Начало матча в 17:00.