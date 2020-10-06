Цьогоріч мало клубів тягнули з підписаннями до останнього моменту. Це цілком зрозуміло – через пандемію трансферне вікно закривалося, коли сезон вже у розпалі, а тренери завжди хочуть мати можливість попрацювати з футболістами під час підготовки. Нехай вона цьогоріч і була форсованою. Загалом під час міжсезоння клуби Серії А витратили на трансфери 747,74 млн євро (тут і далі – дані Transfermarkt), а заробили 701, 58. Дефіцит балансу склав трохи понад 46 млн. Прибутковими стали лише 7 клубів – Наполі, Мілан, Сассуоло, Аталанта, Кальярі, Удінезе та Болонья.

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В останній день вікна переважно відбувалися трансфери, які велися тривалий час, але сторони ніяк не могли дійти згоди у переговорах, або ж у клубів з'явилися можливості, від якого просто непристойно відмовлятися. Є ще й третій варіант – пріоритетниа ціль зірвавлася, і зопалу довелося підписувати бодай якусь альтернативу. Саме з такого ми і розпочнемо наш "топ".

Маттео Дарміан. Парма → Інтер

Антоніо Конте отримав у своє розпорядження низку якісних виконавців, але продовжував наполягати на підписанні ще одного флангового захисника. Фахівець дуже хотів продовжити співпрацю з Віктором Мозесом, але Челсі не захотів знову відпускати нігерійця в оренду. Довелося поповнювати колекцію колишніх гравців Манчестер Юнайтед. До Ромелу Лукаку, Ешлі Янга та Алексіса Санчеса приєднався Маттео Дарміан. Щоправда, італієць прибув на Сан-Сіро транзитом через Парму, за яку він виступав у минулому сезоні. "Хрестоносці" відпустили 30-річного універсала в оренду, включивши в угоду пункт про викуп.

Жерар Деулофеу. Уотфорд → Удінезе

Колись дуже перспективний іспанець продовжив вервицю оренд. Вихованець Барселони досі пам'ятає успішний період в Італії, де він грав за Мілан, і всіляко намагався повернутися саме в Серію А. Жерар через агентів навіть пропонував свої послуги все тому ж Мілану, але "россонері" виявилися незацікавленими. Зате нагоду не втратив Удінезе. Фриульці люб'язно дали притулок вінгеру Уотфорда і спробують реанімувати його кар'єру. Принаймні місце в основі Деулофеу гарантоване.

Нікола Калініч. Атлетіко → Верона

Нікола Калініч продовжив свою футбольну Одіссею. Верона стала вже 10-м (4-м в Італії) клубом для хорватського нападника. Минулий сезон колишній форвард Дніпра провів у Ромі, але "вовки" не викупили його контракт у Атлетіко. Столичний клуб був готовий знову взяти Ніколу в оренду, але такий варіант більше не влаштовував мадридців. Цим і скористалася Верона, не пошкодувавши 1,8 млн євро і контракт на 2 сезону самому гравцеві. Тепер Калініч виступатиме під керівництвом свого земляка Івана Юріча.

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Хосе Кальєхон. Наполі → Фіорентина

Вихованець мадридського Реала провів у Неаполі 7 років і встиг зіграти майже три з половиною сотні матчів (88 голів і 74 асисти). Коли рік тому клуб запропонував продовжити контракт, іспанець несподівано відмовився. Своє рішення Кальєхон не змінив і покинув Наполі у статусі вільного агента. Відповідно, на 33-річного вінгера не тиснув дедлайн, він міг перейти у новий клуб і пізніше, але його підписання стало однією з ланок більш гучного трансферу, про який пізніше. Тепер у Фіорентини будуть чи не найстарші "крила" атаки у Серії А, адже ліворуч є 37-річний Франк Рібері.

Тьємуе Бакайоко. Челсі → Наполі

Влітку 2017 року Челсі заплатив за француза 40 млн євро. Відтоді Бакайоко ні на йоту не став ближчим до складу лондонців і намагається реабілітуватися в інших клубах. Тьємуе доволі непогано проявив себе у Мілані в позаминулому сезоні і дуже хотів знову грати на Сан-Сіро. Клуб також був не проти, але Челсі готовий був відпустити хавбека лише на своїх умовах – платна оренда з правом викупу і майбутній роботодавець платить усю зарплату Бакайоко (ще близько 6 млн). Був іще варіант з ПСЖ, який не економить, але туди не захотів сам гравець. Зрештою, Мілан вийшов із боротьби, зате на авансцену вийшов колишній наставник "россонері". Дженнаро Гаттузо без сумнівів забрав Тьємуе в Наполі, який погодився з вимогами Челсі.

Кріс Смолінг. Манчестер Юнайтед → Рома

Смоллінг і минулий сезон провів на Стадіо Олімпіко. Англієць став настільки важливим елементом у побудовах Паулу Фонсеки, що він хотів зберегти гравця в команді за будь-яку ціну. Проте Ман Юнайтед, вражений таким успіхом, захотів добряче заробити. Цінник у 15 млн євро не влаштовував "вовків", які протягом усього трансферного вікна намагалися збити ціну. Своєю чергою Фонсека тиснув на керівництво, адже без Смоллінга команда виглядає кволо і погано стартувала в Серії А. Бажання самого гравця повернутися в Рим не дозволило манкуніанцям продати його в інші клуби, хоча пропозиції були. Все завершилося тим, що дедлайн змусив Рому заплатити необхідну суму, а Фонсека отримав свій найбажаніший трансфер.

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Федеріко К’єза. Фіорентина → Ювентус

Головну бомбу останнього дня трансферів підірвав Ювентус. Без сумніву, вона стала найгучнішою, не лише в Італії, а й у всій Європі. Туринці таки прилаштували Дугласа Косту в Баварію і змогли захопити свою головну ціль. Федеріко К'єза – один із лідерів збірної Італії і тепер буде виступати за найсильніший клуб на Апеннінах. Юве взяв його у дворічну оренду за 10 млн євро і з правом викупу за 40. Досягнення певних умов зроблять викуп обов'язковим, плюс іще 10 млн Фіорентина може отримати бонусами. Перцю цьому переходу додають непрості стосунки між клубами. Для уболівальників "фіалок" кожен гравець, який переходить у туринську команду, стає зрадником та вигнанцем. К'єза пішов у Юве за трофеями, але поки прогнозовано отримав лише шквал хейту у Флоренції, де тепер будуть вболівати за Хосе Кальєхона.

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