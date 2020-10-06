В этом году мало клубов тянули с подписанием до последнего момента. Это вполне понятно – из-за пандемии трансферное окно закрывалось, когда сезон уже в разгаре, а тренеры всегда хотят иметь возможность поработать с футболистами во время подготовки. Пусть она в этом году и была форсированной. Всего в межсезонье клубы Серии А потратили на трансферы 747,74 млн евро (здесь и далее – данные Transfermarkt), а заработали 701,58 млн. Дефицит баланса составил чуть более 46 млн. Прибыльными стали лишь 7 клубов – Наполи, Милан, Сассуоло, Аталанта, Кальяри, Удинезе и Болонья.

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В последний день окна преимущественно происходили трансферы, которые велись длительное время, но стороны никак не могли прийти к согласию в переговорах, или же у клубов появились возможности, от которого просто неприлично отказываться. Есть еще и третий вариант – приоритетная цель сорвалась, и сгоряча пришлось подписывать хоть какую-то альтернативу. Именно с такого мы и начнем наш "топ".

Маттео Дармиан. Парма → Интер

Антонио Конте получил в свое распоряжение ряд качественных исполнителей, но продолжал настаивать на подписании еще одного флангового защитника. Специалист очень хотел продолжить сотрудничество с Виктором Мозесом, но Челси не захотел снова отпускать нигерийца в аренду. Пришлось пополнять коллекцию бывших игроков Манчестер Юнайтед. К Ромелу Лукаку, Эшли Янгу и Алексису Санчесу присоединился Маттео Дармиан. Правда, итальянец прибыл на Сан-Сиро транзитом через Парму, за которую он выступал в прошлом сезоне. "Крестоносцы" отпустили 30-летнего универсала в аренду, включив в соглашение пункт о выкупе.

Жерар Деулофеу. Уотфорд → Удинезе

Когда-то очень перспективный испанец продолжил ряд аренд. Воспитанник Барселоны помнит успешный период в Италии, где он играл за Милан, и всячески пытался вернуться именно в Серию А. Жерар через агентов даже предлагал свои услуги все тому же Милану, но "россонери" оказались незаинтересованными. Зато возможность не упустил Удинезе. Фриульци любезно приютили вингера Уотфорда и попытаются реанимировать его карьеру. По крайней мере место в основе Деулофеу гарантировано.

Никола Калинич. Атлетико → Верона

Никола Калинич продолжил свою футбольную Одиссею. Верона стала уже 10-м (4-м в Италии) клубом для хорватского нападающего. Прошлый сезон бывший форвард Днепра провел в Роме, но "волки" не выкупили его контракт у Атлетико. Столичный клуб был готов снова взять Николу в аренду, но такой вариант больше не устраивал мадридцев. Этим и воспользовалась Верона, не пожалев 1,8 млн евро и контракт на 2 сезона самому игроку. Теперь Калинич будет выступать под руководством своего земляка Ивана Юрича.

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Хосе Кальехон. Наполи → Фиорентина

Воспитанник мадридского Реала провел в Неаполе 7 лет и успел сыграть почти три с половиной сотни матчей (88 голов и 74 ассиста). Когда год назад клуб предложил продлить контракт, испанец неожиданно отказался. Свое решение Кальехон не изменил и покинл Наполи в статусе свободного агента. Соответственно, на 33-летнего вингера не давил дедлайн, он мог перейти в новый клуб и позже, но его подписание стало одним из звеньев более громкого трансфера, о котором позже. Теперь у Фиорентины будут едва ли самые старые "крылья" атаки в Серии А, ведь слева есть 37-летний Франк Рибери.

Тьемуэ Бакайоко. Челси → Наполи

Летом 2017 года Челси заплатил за француза 40 млн евро. С тех пор Бакайоко ни на йоту не стал ближе в состав лондонцев и пытается реабилитироваться в других клубах. Тьемуэ довольно неплохо проявил себя в Милане в позапрошлом сезоне и очень хотел снова играть на Сан-Сиро. Клуб также был не против, но Челси готов был отпустить хавбека только на своих условиях – платная аренда с правом выкупа и будущий работодатель должен платит всю зарплату Бакайоко (еще около 6 млн). Был еще вариант с ПСЖ, который не экономит, но туда не захотел сам игрок. В конце концов, Милан вышел из борьбы, зато на авансцену вышел бывший наставник "россонери". Дженнаро Гаттузо без сомнений забрал Тьемуэ в Наполи, который согласился с требованиями Челси.

Крис Смолинг. Манчестер Юнайтед → Рома

Смоллинг и прошлый сезон провел на Стадио Олимпико. Англичанин стал настолько важным элементом в построениях Паулу Фонсеки, что он хотел сохранить игрока в команде любой ценой. Однако Ман Юнайтед, пораженный таким успехом, захотел хорошо заработать. Ценник в 15 млн евро не устраивал "волков", которые на протяжении всего трансферного окна пытались сбить цену. В свою очередь Фонсека давил на руководство, ведь без Смоллинга команда выглядит вяло и плохо стартовала в Серии А. Желание самого игрока вернуться в Рим не позволило манкунианцам продать его в другие клубы, хотя предложения были. Все завершилось тем, что дедлайн заставил Рому заплатить требуемую сумму, а Фонсека получил свой желанный трансфер.

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Федерико Кьеза. Фиорентина → Ювентус

Главную бомбу последнего дня трансферов подорвал Ювентус. Без сомнения, она стала самой громкой не только в Италии, но и во всей Европе. Туринцы таки пристроили Дугласа Косту в Баварию и смогли захватить свою главную цель. Федерико Кьеза – один из лидеров сборной Италии и теперь будет выступать за сильнейший клуб на Апеннинах. Юве взял его в двухлетнюю аренду за 10 млн евро и с правом выкупа за 40. Достижения определенных условий сделают выкуп обязательным, плюс еще 10 млн Фиорентина может получить бонусами. Перца этому переходу добавляют непростые отношения между клубами. Для болельщиков "фиалок" каждый игрок, который переходит в туринскую команду, становится предателем и изгоем. Кьеза ушел в Юве за трофеями, но пока прогнозируемо получил только шквал хейта во Флоренции, где теперь будут болеть за Хосе Кальехона.

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