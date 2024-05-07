Захисник Челсі Тьягу Сілва, який покине лондонців по завершенні сезону, ще не планує йти на пенсію.

Флуміненсе у своєму твіттері офіційно підтвердив прихід Тьягу Сілви майбутнього літа.

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Фабріціо Романо раніше повідомляв, що контракт буде розрахований до червня 2026-го року. Бразилець приєднається на правах вільного агента.

До слова, саме у Флуміненсе Тьягу Сілва і починав свою кар'єру, погравши ще в 2002 році за команду U-20. Після цього в його кар'єрі були Жувентуде, Порту, Динамо Москва, Флуміненсе, Мілан, ПСЖ та Челсі. Слід зазначити, що у складі Флуміненсе підбирається зіркова компанія. Сілва приєднається до статусних Марсело, Дугласа Кости і Феліпе Мело.

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#OMonstroVoltou mesmo, tá?



E pra confirmar, ele vai trocar uma ideia com vocês e com o presidente Mario Bittencourt daqui a pouco, às 11h15, no instagram oficial do Flu! pic.twitter.com/O2EGWTW3jS — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 7, 2024