Нещодавно Рома отримала нового власника-мільярдера з не зовсім типовою для футбольної людини біографією. Хто такий Ден Фрідкін та що планує американець, який сподівається вивести "вовків" на новий рівень, – в матеріалі "Футбол 24".

Триразовий чемпіон Італії розпочинає нову еру – замість ненависного для більшості тіфозі Джеймса Паллотти головними акціонерами римського клубу стали інші американці. Компанія Friedkin Group, яку очолює 54-річний Томас Даніель Фрідкін (або, як його називають, Ден Фрідкін), викупила акції столичного клубу за 591 мільйон євро. Статки американця оцінюють у 4,1 мільярдів доларів США, а у світовому рейтингу Forbes Фрідкін розмістився на 610-й позиції.

Автомобілі, літаки та кінематограф – звідки взялися статки у кілька мільярдів доларів

Ден Фрідкін народився у Сан-Дієго (Каліфорнія) в 1965 році. Є сином мільярдера Томаса Хойта Фрідкіна, після смерті якого в 2017-му і успадкував бізнес-імперію, працюючи на той момент на посаді генерального директора. До складу корпорації Friedkin Group входить, зокрема, компанія Gulf States Toyota, заснована у 1960-х. Це головне джерело доходу для сім'ї Фрідкіна – загалом мережа автосалонів Toyota налічує близько 150 представництв на території США, а щорічний дохід складає близько 9 мільярдів доларів. Що й не дивно, адже автомобілі Toyota у Сполучених Штатах мають величезну популярність.

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Окрім автомобілів, важливим елементом бізнесу Фрідкіна є мережа готелів Auberge Resorts Collections, яка налічує 19 об'єктів нерухомості у п'яти країнах світу, а також елітні гольф-клуби Diamond Creek Golf Center і Congaree. Ще мільярдер володіє компанією Legendary Expeditions, яка організовує відпочинок і сафарі на території Танзанії. До слова, саме в цій африканській країні Фрідкін займається і благодійною діяльністю – під його опікою перебувають майже 2 мільйони гектарів заповідної території. На збереження природи в даному регіоні американський багатій щорічно жертвує кілька мільйонів. Зауважимо, що у 2005 році сім'я Фрідкінів виділила 2 млн доларів США на допомогу працівникам Toyota, що постраждали від урагану "Катріна", який спричинив найбільші руйнування в історії країни (загинули більше тисячі людей).

Що стосується управління придбаним футбольним клубом, то 25-м президентом в історії Роми, вочевидь, стане Раян Фрідкін – син та права рука мільярдера. За чутками, саме йому належала ініціатива придбання клубу – перебуваючи в Римі, Раян дізнався про невдоволення тіфозі роботою Паллотти та запропонував батькові стати власником "вовків". Хоча йому лише 30 років, проте Фрідкін-молодший має чималий досвід як у бізнесі, так і в кінематографі. Раян вже придбав житло у Римі – цей вчинок отримав схвалення прихильників "джалороссі", адже екс-президент клубу Джеймс Паллотта прилітав на Апенніни вкрай рідко.

"Рома схожа на сплячого велетня, який, якщо прокинеться, буде здатний на будь-які звершення. Наша мета – його розбудити. Я не бачу ніяких причин, які б завадили Ромі в майбутньому боротися за трофеї на всіх рівнях. Втім, хочу одразу заявити, що чемпіонська команда не створюється за одну ніч, тому варто запастися терпінням", – сказав Фрідкін-молодший в нещодавному інтерв'ю прес-службі Роми.

*Раян Фрідкін

Раян Фрідкін протягом тривалого часу мешкав у Лос-Анджелесі, а в 2014 році разом із батьком заснував корпорацію Imperative Entertainment. У 2018-му світ побачив перший фільм компанії Фрідкіна-молодшого під назвою "Спекотні літні ночі". Дана продюсерська компанія випустила й інші відомі картини – "Наркокур'єр" (режисер – Клінт Іствуд), "Всі гроші світу" (режисер – Рідлі Скотт). На 2021 рік планується вихід у прокат чергового потенційного хіта – "Вбивці місячної квітки" з Леонардо Ді Капріо та Робертом Де Ніро в головних ролях.

Загалом, новоспечений власник Роми доволі тісно пов'язаний з кінематографом. Його дід – Кенні Фрідкін – під час Другої світової війни був пілотом та був включений до Міжнародної Зали слави авіації і космонавтики. Саме він заснував авіакомпанію Pacific Southwest, яка стала першим лоукостером в історії США. Том Фрідкін – батько Дена – працював пілотом цих же авіаліній, хоча вже тоді входив до складу Ради директорів компанії. Саме любов до літаків допомогла Тому потрапити в Голлівуд у середині 70-х. Він зібрав колекцію вінтажних повітряних суден, одне з яких знадобилося для зйомок. Фрідкін погодився надати свій літак, але з однією умовою – пілотом буде він сам. У підсумку, батько власника Роми знявся у кількох голлівудських фільмах – зокрема, "Блакитний грім" та "Поліцейська академія".

Любов до польотів передалася і Дену Фрідкіну, який ще до досягнення повноліття отримав ліцензію пілота. У 2017 році мільярдер знявся в епізоді знаменитого фільму "Дюнкерк" – звісно, ж перебуваючи за штурвалом винищувача. Минулого року Фрідкін дебютував у ролі режисера, знявши картину "Останній Вермеер". Цьогоріч вона повинна була вийти в прокат у США, але завадила пандемія COVID-19.

*Ден Фрідкін

Цікаво, що кілька років тому Фрідкін вже намагався увійти у світ спорту. Американець вів перемовини щодо придбання баскетбольного клубу Х'юстон Рокетс, проте доволі нетипово для себе зазнав невдачі. З Ромою вийшло куди краще – за майже 700 мільйонів євро американець став власником одного з найпопулярніших клубів Італії, який ніяк не може вийти на провідні ролі у Європі.

Плани Фрідкіна – що буде з Фонсекою, лідерами і стадіоном

В одному з перших коментарів у статусі власника Роми Фрідкін заявив, що наразі його головне завдання – вберегти клуб від продажі лідерів. Саме цей фактор вважають одним із головних причин того, що "джалороссі" при Паллотті так не нав'язали Ювентусу боротьбу за Скудетто. Судіть самі – протягом останніх років Вічне місто покинули Міралем П'яніч, Маркіньйос, Аліссон, Мохамед Салах, Кевін Строотман, Раджа Наінгголан, Костас Манолас та інші. Американський мільярдер підкреслив, що зробить усе можливе задля збереження ключових виконавців – в Італії вже повідомляють про підготовку нових контрактів із кращими фінансовими умовами для Ніколо Дзаньйоло та Лоренцо Пеллегріні. Схоже, з дійсно важливих гравців команду покинуть лише балканські ветерани – Коларов вже перейшов у Інтер, а Джеко може стати гравцем Ювентуса.

Зміна тренера теж наразі не планується – Паулу Фонсека зберіг свою посаду та вже розпочав передсезонну підготовку. У пресі лунали різні чутки, але новий власник наразі не буде змінювати наставника та довіряє португальцю. Кредит довіри отримав і генеральний директор Гвідо Фієнга, який теж залишається в клубі. Як бачимо, тотальної революції в Ромі Фрідкін наразі не проводитиме.

Що стосується нового стадіону, то невдача з будівництвом арени у Тор ді Валле (околиці Рима) стала одним із головних фіаско Джеймса Паллотти. Американець не зміг досягти компромісу з міською владою, а будівельні роботи так і не розпочалися. Фанати жартували, що швидше Колізей знову почне приймати гладіаторські бої, ніж Рома нарешті отримає нову арену. Фрідкін налаштований все ж вирішити дане питання та перевезти команду з орендованого старенького Олімпіко на сучасну арену. Принаймні, мер міста Вірджинія Раджі вже надала новим власникам попередню згоду на будівництво. "Стадіон – важливий елемент успішного клубу. Разом із місцевою владою ми зробимо все можливе, щоб у Римі з'явилася новенька сучасна арена", – сказав Ден Фрідкін у своєму першому інтерв'ю в статусі власника клубу.

*Проект стадіону Роми

За чутками, американець ще й готовий повернути в Рому Франческо Тотті. Знаменитий Імператор покинув клуб через конфлікт із Джеймсом Паллоттою та запевнив, що ніколи не повернеться, поки той залишатиметься президентом. Ситуація змінилася, а Тотті начебто пропонують на вибір одну з трьох посад. Якщо Франческо дійсно повернеться, то це стане потужним плюсом для нового власника Роми в очах тіфозі – адже фігура Тотті має колосальне значення. Раян Фрідкін зізнався, шо захоплений фанатами "джалороссі", які стали однією з причин придбання клубу. Чомусь є інтуїція, що повернення Тотті – питання часу.

Безумовно, певний оптимізм від приходу Фрідкіна у вболівальників Роми є. "Якщо він все ж придбає клуб, я куплю техаський капелюх та піду в ньому до фонтану Треві", – цей допис одного з фанатів "джалороссі" кілька місяців тому назбирав купу лайків у Twitter. Але зараз до планів нового власника тіфозі ставляться дуже обережно – той же Джеймс Паллотта протягом 9-річного періоду свого президентства теж регулярно декларував високі цілі. Проте, все завершилося лише кількома другими місцями в Серії А без особливих шансів на Скудетто, а також дещо випадковим півфіналом Ліги чемпіонів у сезоні 2017/18. Після двох поспіль кампаній без ЛЧ успіхом для Роми стане бодай потрапляння у топ-4 – тим більше, що великої кількості серйозних придбань наразі не планується.

Попереду у Фрідкіна чимало труднощів – треба щось робити з боргами, які складають кількасот мільйонів євро, а також вирішувати питання зі стадіоном та кадровим підсиленням. Крім того, важливо не повторити помилок свого співвітчизника Паллотти, якого зненавиділи тіфозі після відходу багаторічних легенд і постійних продаж лідерів. Новий власник Роми – доволі непублічна та небагатослівна людина, але те, за що він береться, зазвичай приносить успіх. Принаймні, у бізнесі. Як буде з футболом – побачимо, але не варто очікувати від "джалороссі" підйому тут і зараз. Фанатам Роми слід зробити те, чого вони найбільше не люблять – набратися терпіння.

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