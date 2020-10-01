Жеребкування групового етапу ЛЧ 2020/21 – англійці не розглядають Динамо як серйозного суперника для Гвардіоли (LIVE)
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2020/21 відбудеться сьогодні, 1 жовтня, в студії Швейцарського радіо і телебачення (RTS) в Женеві. Динамо і Шахтар отримають суперників.
Захід розпочнеться о 18:00 за київським часом. Церемонію жеребкування транслюватимуть онлайн офіційний сайт УЄФА і канал "Футбол 1". Текстова онлайн-трансляція буде доступна у цій новині на "Футбол 24".
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: найкращий і найгірший варіанти для Динамо та Шахтаря
Онлайн-трансляція жеребкування ЛЧ
Manchester Evening News вважає київське Динамо найбільш прийнятним суперником для Сіті з третього кошика: "У минулому сезоні вони посіли друге місце в українській Прем'єр-лізі. Команда має досить міцний захист, але поки невідомо, чи буде їхня атаки нести якусь загрозу на топовому рівні".
Каталонське видання Mundo Deportivo анонсує, що груповий етап ЛЧ можуть розпочати з глядачами! Відповідне рішення УЄФА начебто затвердить вже найближчого понеділка.
Мадридський Реал – найбільш титулований клуб Кубка / Ліги чемпіонів з 13-ма перемогами. Чинний володар трофею – фантастична Баварія Хансі Фліка, яка виграла вже 5 титулів у 2020-му році.
Кріштіану Роналду залишається королем снайперів найпрестижнішого клубного турніру планети – 130 м'ячів у 170-ти матчах. Шаленство!
17 Years Ago Today:— SPORF (@Sporf) October 1, 2020
@Cristiano made his @ChampionsLeague debut.
170 Games
️ 130 Goals
2008
2014
2016
2017
2018
Most #UCL goals ever.
Most #UCL goals in knockout stages.
Most #UCL goals in 1 season.
Most #UCL Final wins.
GOAT. pic.twitter.com/Ih3M8R9hur
Goal.com пригадує усіх переможців Ліги чемпіонів починаючи з 2000-го. Хто буде наступним?
The #UCL draw is today!— Goal (@goal) October 1, 2020
Who do you think will lift the Champions League next summer? pic.twitter.com/aWOQE3ZLDU
Що варто знати?
25 власників прямих путівок і ще 6 переможців раунду плей-офф були поділені на чотири кошики відповідно до рейтингу клубів та асоціацій. В перший кошик потрапили переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також чемпіони топ-6 асоціацій рейтингу УЄФА. Чемпіон України донецький Шахтар опинився в другому кошику, а київське Динамо, яке пробилось до групового етапу вперше за чотири роки, в третьому.
В одну групу не можуть потрапити команди з однієї асоціації. Порядок жеребкування буде уточнений перед жеребкуванням. Для асоціацій з двома представниками в турнірі клуби були об'єднані в пари, аби розвести їхні матчі на вівторок і середу. Для асоціацій з чотирма представниками – були складені дві пари з урахуванням інтересів телеаудиторій.
Повний розклад матчів групового етапу буде опубліковано в п'ятницю ввечері після вивчення календаря клубів.
Дати матчів
Тур 1: 20/21 жовтня
Тур 2: 27/28 жовтня
Тур 3: 3/4 листопада
Тур 4: 24/25 листопада
Тур 5: 1/2 грудня
Тур 6: 8/9 грудня
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