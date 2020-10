Захід розпочнеться о 18:00 за київським часом. Церемонію жеребкування транслюватимуть онлайн офіційний сайт УЄФА і канал "Футбол 1". Текстова онлайн-трансляція буде доступна у цій новині на "Футбол 24".

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: найкращий і найгірший варіанти для Динамо та Шахтаря

Онлайн-трансляція жеребкування ЛЧ

Manchester Evening News вважає київське Динамо найбільш прийнятним суперником для Сіті з третього кошика: "У минулому сезоні вони посіли друге місце в українській Прем'єр-лізі. Команда має досить міцний захист, але поки невідомо, чи буде їхня атаки нести якусь загрозу на топовому рівні".

Каталонське видання Mundo Deportivo анонсує, що груповий етап ЛЧ можуть розпочати з глядачами! Відповідне рішення УЄФА начебто затвердить вже найближчого понеділка.

Мадридський Реал – найбільш титулований клуб Кубка / Ліги чемпіонів з 13-ма перемогами. Чинний володар трофею – фантастична Баварія Хансі Фліка, яка виграла вже 5 титулів у 2020-му році.

Кріштіану Роналду залишається королем снайперів найпрестижнішого клубного турніру планети – 130 м'ячів у 170-ти матчах. Шаленство!

Goal.com пригадує усіх переможців Ліги чемпіонів починаючи з 2000-го. Хто буде наступним?

