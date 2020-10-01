Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2020/21 відбудеться сьогодні, 1 жовтня, в студії Швейцарського радіо і телебачення (RTS) в Женеві. Динамо і Шахтар отримають суперників.

Захід розпочнеться о 18:00 за київським часом. Церемонію жеребкування транслюватимуть онлайн офіційний сайт УЄФА і канал "Футбол 1". Текстова онлайн-трансляція буде доступна у цій новині на "Футбол 24".

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: найкращий і найгірший варіанти для Динамо та Шахтаря

Онлайн-трансляція жеребкування ЛЧ

Manchester Evening News вважає київське Динамо найбільш прийнятним суперником для Сіті з третього кошика: "У минулому сезоні вони посіли друге місце в українській Прем'єр-лізі. Команда має досить міцний захист, але поки невідомо, чи буде їхня атаки нести якусь загрозу на топовому рівні".

Каталонське видання Mundo Deportivo анонсує, що груповий етап ЛЧ можуть розпочати з глядачами! Відповідне рішення УЄФА начебто затвердить вже найближчого понеділка.

Мадридський Реал – найбільш титулований клуб Кубка / Ліги чемпіонів з 13-ма перемогами. Чинний володар трофею – фантастична Баварія Хансі Фліка, яка виграла вже 5 титулів у 2020-му році.

Кріштіану Роналду залишається королем снайперів найпрестижнішого клубного турніру планети – 130 м'ячів у 170-ти матчах. Шаленство!

17 Years Ago Today:



@Cristiano made his @ChampionsLeague debut.



170 Games

️ 130 Goals



2008

2014

2016

2017

2018



Most #UCL goals ever.



Most #UCL goals in knockout stages.



Most #UCL goals in 1 season.



Most #UCL Final wins.



GOAT. pic.twitter.com/Ih3M8R9hur — SPORF (@Sporf) October 1, 2020

Goal.com пригадує усіх переможців Ліги чемпіонів починаючи з 2000-го. Хто буде наступним?

The #UCL draw is today!



Who do you think will lift the Champions League next summer? pic.twitter.com/aWOQE3ZLDU — Goal (@goal) October 1, 2020

Що варто знати?

25 власників прямих путівок і ще 6 переможців раунду плей-офф були поділені на чотири кошики відповідно до рейтингу клубів та асоціацій. В перший кошик потрапили переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також чемпіони топ-6 асоціацій рейтингу УЄФА. Чемпіон України донецький Шахтар опинився в другому кошику, а київське Динамо, яке пробилось до групового етапу вперше за чотири роки, в третьому.

В одну групу не можуть потрапити команди з однієї асоціації. Порядок жеребкування буде уточнений перед жеребкуванням. Для асоціацій з двома представниками в турнірі клуби були об'єднані в пари, аби розвести їхні матчі на вівторок і середу. Для асоціацій з чотирма представниками – були складені дві пари з урахуванням інтересів телеаудиторій.

Повний розклад матчів групового етапу буде опубліковано в п'ятницю ввечері після вивчення календаря клубів.

Дати матчів

Тур 1: 20/21 жовтня

Тур 2: 27/28 жовтня

Тур 3: 3/4 листопада

Тур 4: 24/25 листопада

Тур 5: 1/2 грудня

Тур 6: 8/9 грудня

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