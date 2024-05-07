Півзахисник Кевін Стротман покине генуезький клуб після завершення сезону і отримає статус вільного агента, стверджує інсайдер Ніколо Скіра.

Дженоа без Маліновського відібрала очки у Мілана – "россонері" шість матчів не можуть перемогти

Дженоа вирішила не продовжувати контракт нідерландця, якому в лютому стукнуло 34 роки. Стротман програє конкуренцію іншим хавбекам "грифонів", зокрема Руслану Маліновськогому. У нинішньому сезоні екс-зірка збірної Нідерландів провів на полі близько 1300 хвилин та відзначився 2 асистами. Кар'єру Стротмана сильно зіпсували травми.

Додамо, що Дженоа завершує сезон без турнірної мотивації. Команда Альберто Джилардіно вже вберегла себе від вильоту, а на єврокубки не претендує.

Не вразив Шахтар, знайшов дружину через трансфер і дякує травмі за європейську кар'єру – усе про Маліновського