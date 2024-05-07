Нападник бразильського клубу ще не досяг повноліття, а вже привернув до себе увагу кількох європейських грандів.

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Як повідомляє The Athletic, Челсі розпочав перемовини щодо Естевау Вілліана, якого прозвали "Мессінью" з Палмейрас. Скаути лондонців кілька разів відвідували матчі 17-річного вінгера. Палмейрас готовий вислухати пропозиції від 30 мільйонів євро без урахування бонусів. Челсі сподівається, що зможуть укласти угоду і бразилець приєднається до клубу як тільки йому виповниться 18 років.

Своєю чергою AS інформує, що Реал також націлився на Естевау. Мадридці знають, що у вінгера в контракті є клаусула, яка становить 45 мільйонів євро, а загальні витрати на трансфер можуть досягти 55 млн. "Вершкові" вже оформили приїзд Ендріка з Палмейрас, тому діятимуть схожими методами, запропонувавши великі бонуси.

Естевау дебютував за бразильський клуб в минулому сезоні. Загалом вінгер зіграв за Палмейрас у 14 матчах, забивши три голи та віддавши одну результативну передачу. Естевау викликається також до збірної Бразилії U-17.

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