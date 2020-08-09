Ювентус зробив сенсаційну ставку на Пірло – великий Маестро вважає себе учнем Луческу, а в Італії згадують Київ

Ювентус після доволі посереднього сезону 2019/20 змінює тренера другий рік поспіль. Кар'єра Мауріціо Саррі в Турині не склалася – так, здобуто дев'яте поспіль Скудетто для "Старої синьйори", але на цьому позитив закінчується. Програні Кубок і Суперкубок Італії, виліт від Ліона вже в 1/8 Ліги чемпіонів – фінал був прогнозованим. Саррі був відправлений у відставку попри чинний ще два роки контракт.

Новим головним тренером "Старої синьйори" доволі несподівано став 41-річний Андреа Пірло, хоча у пресі лунали чутки про перемовини "б'янконері" з Маурісіо Почеттіно, Сімоне Індзагі та навіть Зінедіном Зіданом. Втім, керівництво клубу зупинило свій вибір на легендарному Маестро, який буквально 8 днів тому був призначений головним тренером молодіжної команди туринців.

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"Одного дня Пірло очолить першу команду Ювентуса", – сказав Андреа Аньєллі на презентації знаменитого італійця у статусі тренера молодіжки. Цей день настав набагато раніше, ніж очікувалося, – чемпіон світу-2006 став новим алленаторе "Старої синьори", по суті, через тиждень після повернення в клуб. Ювентус розпочинає нову еру під керівництвом молодого тренера, який має величезну довіру від президента клубу та отримав контракт на 2 роки. Різкий та неочікуваний поворот у розвитку Ювентуса – несподіване рішення, яке не надто притаманне клубу.

Рішенням призначити Пірло головним тренером Ювентус обманув усіх. Будьмо відвертими, такого ходу від "Старої синьйори" не очікував, напевно, ніхто. Принаймні, зараз. Італійські ЗМІ вже порівняли цей трюк Юве із витівкою самого Пірло на Євро-2012, коли він ефектною панєнкою пошив у дурні Джо Харта в серії пенальті на київському НСК Олімпійський. Як голкіпер збірної Англії не сподівався на таке нахабство, так і в Італії мало хто сприймав всерйоз можливий прихід Пірло на посаду головного тренера.

Безумовно, ризик у такому призначенні є. Ті ж Хосеп Гвардіола та Зінедін Зідан, на відміну від італійця, мали певний тренерський досвід бодай у молодіжних командах. Тим більше, що і в Серії А не бракує прикладів, коли молоді тренери банально "горіли". Серед них, зокрема, ті ж Дженнаро Гаттузо, Філіппо Індзагі та Кларенс Зеєдорф. Перші двоє, зрештою, досягли проміжного успіху, але для цього потрібно було пережити звільнення та зробити крок назад.

Призначення Пірло здивувало не лише пересічних уболівальників, але й колишніх партнерів Маестро як у клубах, так і у збірній Італії. "Я б не поставив на це жодного євро. Це стало для мене великим сюрпризом", – зізнався Алессандро Дель П'єро. Легенда Юве вважає, що на тренерській лаві Пірло зможе перевершити навіть Зідана, який у статусі наставника тричі виграв Лігу чемпіонів та двічі став чемпіоном Іспанії. Загалом у француза вже 11 трофеїв у тренерській кар'єрі – італійській легенді є до чого прагнути.

Попереду в 41-річного Андреа новий та цікавий досвід – тепер він керуватиме грою своєї колишньої команди, у складі якої ще залишилися гравці, які пліч-о-пліч із Пірло виходили на футбольне поле та здобували трофеї. Джанлуїджі Буффон, Джорджо К'єлліні, Леонардо Бонуччі – вони пам'ятають Маестро за спільною грою. "Тепер я повинен називати тебе Містером?" – відреагував голкіпер Юве у соцмережах після новини про призначення Пірло. Цікаво, що Буффон на рік старший за Пірло, але все ще не планує вішати рукавички на цвях – як відомо, Джіджі підписав новий контракт до літа 2021-го.

Quindi ora devo chiamarti Mister!?!?!



In bocca al lupo per questa nuova sfida Andrea! #CoachPirlo pic.twitter.com/CWHMUoyqR3 — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 8, 2020

Відомий факт – новоспечений наставник Ювентуса зізнавався, що вагомий вплив на його кар'єру мав... Мірча Луческу. Так так, саме тренер київського Динамо в середині 90-х довірив зовсім молодому Андреа місце в основі Брешії. "Луческу був моїм учителем, адже забрав мене з молодіжки в першу команду, коли мені було лише 15. Саме Містер дав мені шанс дебютувати за першу команду та дав геніальну пораду – просто грати так, як я вмію. Завдяки Луческу я отримав колосальну впевненість у власних силах", – йдеться в автобіографії італійця.

Ще цікавіше буде спостерігати за кадровими рішеннями Пірло у міжсезоння. Провідні італійські видання вже одноголосно стверджують, що новий тренер обрав дві пріоритетні позиції для підсилення – це півзахисник та центральний нападник. Сформований і перший список "на вихід", до якого увійшли Гонсало Ігуаїн, Самі Хедіра та колишній лідер донецького Шахтаря Дуглас Коста. Все тільки починається – є підозри, що саме "Стара синьора" буде одним із головним ньюзмейкерів на трансферному ринку. Не забуваємо і про "фактор Роналду", якого вже активно сватають у той же ПСЖ, хоча у клубі переконують у неможливості відходу португальця.

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"Пірло пощастило розпочати роботу в Ювентусі, але йому буде непросто. Для успішної тренерської кар'єри недостатньо того, що він був великим футболістом. Потрібно мало спати, але багато працювати і вчитися. Це зовсім інший світ", – сказав Дженнаро Гаттузо після поєдинку Барселона – Наполі. Колишній одноклубник Маестро знає, про що каже – попри чимало титулів у ролі гравця та статус легенди "россонері" у його пасиві вже є невдачі у тренерській роботі. Звільнення з Палермо, грецького ОФІ, Пізи та рідного Мілана здавалося, поставили хрест на Гаттузо-тренері, але "хоробре серце" не здався. Як відомо, у 2020-му Гаттузо виграв свій перший трофей, привівши Наполі до перемоги в Кубку Італії.

Для досягнення успіху недостатньо просто взяти і посадити великого футболіста на тренерську лаву. Втім, у випадку з Пірло все виглядає оптимістично – він отримав величезний кредит довіри від президента, знає туринський клуб зсередини, а його вміння вчитися та не боятися ризикувати не підлягає сумнівам. Свого часу він без проблем наважився на перехід з Мілана у Ювентус, де став лідером команди. Андреа, за його ж словами, не боїться тиску. "Мені начхати на нього. 9 липня 2006 року вдень я спав і грав на PlayStation, а увечері виграв чемпіонат світу", – пригадував знаменитий хавбек.

Дійсно, тиском Пірло не налякаєш. У своїй вражаючій кар'єрі колишній одноклубник Андрія Шевченка пережив увесь спектр емоцій – від перемоги на чемпіонаті світу, ЛЧ та завоювання кількох Скудетто до драматичної поразки у фіналі Ліги чемпіонів від Ліверпуля. Він пограв поруч з такими гравцями, що має повне право не прогинатися під вибрики Роналду – для нього, на відміну від Саррі, не стане проблемою замінити португальця посеред другого тайму. Пірло був справжнім лідером у роздягальні та володіє необхідною харизмою для роботи з туринськими зірками. Тим більше, що матиме підтримку головних ветеранів команди.

Італієць працював з видатними тренерами – Карло Анчелотті, Массіміліано Аллегрі, Антоніо Конте, Мірча Луческу та Марчелло Ліппі. Безумовно, багаторічна робота з такими монстрами тренерського цеху не могли не збагатити знання молодого наставника "Старої синьйори". Часто знання – це найкращий досвід. Можливо, у цьому і полягає головний козир Маестро.

25 років тому Мірча Луческу казав: "Дайте м'яч Пірло – він знає, що з ним робити". Що ж, на футбольному полі Професор дійсно це знав, а тепер отримав цей м'яч у зовсім іншій ситуації. Чи знає він, що робити з ним зараз? Пірло звик, що його недооцінюють – із цим він зіткнувся ще в Мілані, який у 2011-му відверто "списав" гравця, відпустивши його, як виявилося, до табору головного конкурента. Після переходу до лав Юве італієць закрив рота усім скептикам та засяяв новими барвами. Чи повторить Пірло цей трюк вже у статусі тренера "Старої синьйори"? Залишається лише чекати та з цікавістю спостерігати за першими кроками італійця у новому статусі. Після нуднуватого Саррі прихід Маестро виглядає ковтком свіжого повітря та кроком до новизни.

"Ми ховали ножі, тоді Гаттузо хапав виделку, намагаючись заколоти одного із нас". Правила життя Андреа Пірло