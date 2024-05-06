У понеділок, 6 травня, клуби Серії А проголосували за відкриття доступу до своїх фінансів з боку італійського уряду.

Усі 20 клубів Серії А проголосували проти запровадження нової реформи, яка дасть змогу уряду Італії відстежувати їхній фінансовий стан через нещодавно створене агентство. Про це інформує Football Italia.

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Раніше міністр спорту Італії Андреа Абоді хотів створити нову урядову комісію для контролю за фінансами клубів Серії А. Щоліта клуби мають проходити серію фінансових стрес-тестів, перш ніж їм буде дозволено зареєструватися на новий сезон – це дає змогу уникнути ризику банкрутства. Однак така організація – COVISOC – уже існує, її членів призначають спортивні організації FIFA і CONI. Передбачалося, що нова державна організація охоплюватиме не тільки футбольні клуби, а й інші види спорту, включно з баскетболом і волейболом.

"Клуби одноголосно проголосували проти пропозиції про створення урядового агентства для спостереження за фінансовим становищем професійних футбольних клубів, підтвердивши важливість автономії спорту від політики. Усі клуби також підтвердили необхідність працювати над повною автономією Ліги Серії А", – ідеться в загальній заяві клубів.

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