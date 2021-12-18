Нещодавно габонця позбавили капітанської пов'язки й відсторонили від тренувань з "канонірами" через порушення дисципліни. Відтак, продовження кар'єри в Лондоні виглядає дуже малоймовірним.

Барселона спробує підписати Обамеянга – трансферу можуть завадити фінансові апетити зірки Арсенала

Цією ситуацією готовий скористатись Ювентус, який хоче підписати Обамеянга вже під час зимового трансферного вікна. Окрім П'єр-Емеріка, "Стара синьйора" приглядається до Мауро Ікарді, Едінсона Кавані й Душана Влаховіча на місце форварда, повідомляє TuttoMercatoWeb з посиланням на TuttoSport.

У нинішньому сезоні АПЛ Обамеянг провів 14 матчів, в яких відзначився чотирма голами та асистом. Футболку Арсенала він одягає з 2018-го.

Арсенал – Вест Хем: блискуча перемога Артети, готовність "канонірів" до ЛЧ і шалені перспективи лондонського "дитсадка"