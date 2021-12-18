У форварда Арсенала Пьер-Эмерика Обамеянга есть большие шансы вскоре сменить Англию на Италию.

Недавно габонца лишили капитанской повязки и отстранили от тренировок с "канонирами" из-за нарушения дисциплины. Следовательно, продолжение карьеры в Лондоне выглядит очень маловероятным.

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Этой ситуацией готов воспользоваться Ювентус, желающий подписать Обамеянга уже во время зимнего трансферного окна. Кроме Пьер-Эмерика, "Старая синьора" присматривается к Мауро Икарди, Эдинсону Кавани и Душану Влаховичу на место форварда, сообщает TuttoMercatoWeb со ссылкой на TuttoSport.

В нынешнем сезоне АПЛ Обамеянг провел 14 матчей, в которых отличился четырьмя голами и ассистом. Футболку Арсенала он одевает с 2018 года.