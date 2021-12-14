Нападник "канонірів" П'єр-Емерік Обамеянг опинився в епіцентрі скандалу. Це може спровокувати дострокове завершення кар'єри в Лондоні.

Через порушення дисципліни 32-річний форвард втратив капітанську пов'язку, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Ми очікуємо від усіх футболістів і, зокрема, від нашого капітана праці відповідно до правил та стандартів, які ми встановили та узгодили", – йдеться у заяві лондонського клубу. Обамеянг не гратиме у матчі 17-го туру АПЛ проти Вест Хема. Через порушення П'єр-Емерік пропускав і зустріч проти Саутгемптона (3:0).

Як інформує FourFourTwo, на фоні цього скандалу габонець має великі шанси піти з Арсенала під час зимового трансферного вікна. Його контракт з лондонцями розрахований до літа 2023 року.

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