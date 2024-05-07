Колишній захисник Шахтаря Ісмаїлі, який нині захищає кольори французького Лілля, дав відверте інтерв’ю le11hdf.fr, в якому розповів, чому поїхав з України. Бразилець мав намір завершити футбольну кар'єру в України, але повномасштабна війна змінила плани.

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"Коли почалася війна, я взагалі не думав про футбол, – розповів Ісмаїлі. – Ті події, які відбувалися в Україні, навіть згадувати не хочу. Жахливо було. Поїхав до Бразилії... Але потроху прийшов до тями, тренер (Паулу Фонсека, – прим.) дав можливість знову відчути смак до гри. Це був дуже особливий момент для мене. Мені пощастило з наставником, адже вимоги в Шахтарі й Ліллі не відрізняються. Треба виходити на поле й перемагати!"

Нагадаємо, за Шахтар Ісмаїлі провів 149 матчів, в яких забив 13 м'ячів. У складі "гірників" він став чотириразовим чемпіоном України і володарем Кубка країни.

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