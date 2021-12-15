Вест Хем перед матчем на Емірейтс тримався на четвертій позиції АПЛ з 28 очками в активі, в той час як Арсенал йшов шостим з відставанням у два залікових бали. Таким чином, зустріч "молотобійців" і "канонірів" приймала характер битви за зону ЛЧ. Осічка для них була неприпустимою не тільки з цієї причини – між лондонськими колективами на дистанції в один пункт розташувався МЮ з грою у запасі, та і Тоттенхем перебував на відстані в одну перемогу від топ-4 (і у "шпор" теж був незіграний поєдинок).

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Підопічні Девіда Мойєса та Мікеля Артети повинні були здобувати звитягу, адже існував ризик запустити конкурентів у відрив. Саме тому в основі "хаммерс" не знайшлося місця Ярмоленку, а "гуннери" виставили той же склад, що і в попередніх двох турах – до речі, такого не траплялося з часів Арсена Венгера. Цікаво, що Обамеянг не потрапив навіть у заявку.

У стартові півгодини тривала позиційна боротьба без моментів. Арсенал за цей період заволодів ініціативою, тримаючи м'яч під контролем і періодично організовуючи непогані підходи до воріт – зокрема, на 29-й хвилині Едегор отримав пас зліва й віддав проникну передачу в дотик на Ляказетта. Александр мав виходити віч-на-віч, але Доусон у підкаті встиг накрити форварда.

Перший реально гольовий момент стався на 35-й хвилині й належав Вест Хему. Він виявився дещо випадковим: "молотобійці" заробили стандарт, подачу з якого Вайт вибивав на фланг – втім, м'яч на куті штрафного підхопив Форнальс. Пабло одразу ж виконав обвідний удар під праву стійку, але сфера пролетіла поруч з нею! Арсенал відповів на 40-й зміщенням Сака з правого флангу та стіночкою з Едегором, після якої Букайо викотив пас під удар Джаці – втім, постріл Граніта метрів з 11-ти встиг накрити Доусон. М'яч відскочив на Тірні, а той з лету пробив у ближній кут – Фабіанскі перевів "круглого" у поперечину!

Арсенал в принципі домінував у другій половині тайму. Перед перервою відчутна ігрова перевага "канонірів" повинна була вилитись у гол: Сака виконав свочасну передачу в зону перед карним майданчиком, Ляказетт звідти вистрілив у правий нижній, а Фабінскі парирував перед собою – Мартінеллі ж опинився на добиванні! Бути б взяттю воріт, якби Доусон не встиг накрити Габріеля. Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

Не дотиснувши "молотобійців" наприкінці першого тайму, Арсенал добився свого на старті другого. Вже за хвилину після відновлення гри Мартінеллі отримав пас на хід від Ляказетта й з лівого краю штрафного завдав удар у дальній кут – 1:0! На 51-й же хвилини подвоїти перевагу господарів міг Джака, який пробивав метрів з 16-ти після прострілу з флангу, однак Вест Хем знову врятувала відчайдушна гра Доусона.

Ці два епізоди призвели до певної втрати концентрації з боку "канонірів". За це підопічні Девіда Мойєса мали карати на 53-й хвилині, коли Боуен прорвався на лінії карного майданчика й закрутив м'яч у ліву дев'ятку. На щастя для команди Мікеля Артети, Ремсдейл врятував Арсенал, а Вест Хем після цього моменту не прокинувся. Ініціативою продовжили володіти "гармаші", які організували кілька перспективних атак з вриванням у небезпечні зони.

Зрештою, такий футбол призвів до пенальті у ворота гостей. Ляказетт увірвався в штрафний, а Цоуфал у підкаті вибив м'яч разом із ногою нападника – за це Ентоні Тейлор показав Владіміру другу жовту картку. "Молотобійці" залишились у меншості. Арсеналу залишилсь тільки реалізувати 11-метровий, закривши матч. Ляказетт взявся за цю справу – втім, його удар у правий кут парирував Фабіанскі!

Вест Хем залишився у грі, однак в меншості футболу підопічних Девіда Мойєса став ще більш депресивним. Коуч "хаммерс" намагався додати свіжості, випустивши на поле Бенрама та Ешбі, однак жодного моменту в останні 20 хвилин команда так і не створила. Можливо, вихід Ярмоленка перегорнув би хід зустрічі, але його так і залишили в запасі.

Арсенал теж не організував вагону небезпечних епізодів, але поєдинок тримався під повнем контролем північних лондонців. Як наслідок, на 79-й хвилині господарі могли забити другий гол завдяки вдалому прострілу на Сака та його замиканню в дотик – Фабіанскі парирував. Втім, на 87-й йому таки довелося виймати м'яч із сітки. Все той же Сака розігнав контратаку й віддав передачу на хід свіжому Сміту-Роу, а Еміль, змістившись до півкола, потужно пробив під праву стійку – 2:0! Вест Хем капітулював.

Таким чином, Арсенал набрав 29 очок, піднявшись на четверте місце у турнірній таблиці й потіснувши "молотобійців" не п'яте. У підопічних Девіда Мойєса всього на 1 заліковий бал менше.

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