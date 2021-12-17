Арсенал відсторонив Обамеянга від тренувань з "канонірами"
Нападник Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг не на жарт розгнівав тренерський штаб лондонського клубу.
П'єр-Емерік Обамеянг тренується окремо від загальної групи "канонірів", повідомляє Sky Sports.
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Головний тренер Арсенала Мікель Артета відсторонив 32-річного форварда порушення дисципліни. Клуб не розголошував деталей, але за чутками, П'єр-Емерік запізнився на тренування. Нападник вже пропустив матч проти Вест Хема (2:0), а також не потрапить до заявки на гру з Лідсом.
У нинішньому сезоні АПЛ Обамеянг провів 14 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та асистом.
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