Нападник Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг може опинитись у Барселоні вже цієї зими.

Барселона готова скористатись нещодавнім скандалом за участі Обамеянга та переманити зірку Арсенала, повідомляє Sport.es. Каталонці також розглядали варіанти з підписанням Тімо Вернера та Едінсона Кавані.

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Втім, П'єр-Емерік не планує йти на зменшення зарплати, яка становить більше 200 тисяч фунтів на тиждень, інформує The Independent. Оскільки у Барселони наразі чималі фінансові проблеми, така принциповість серйозно зменшує можливість трансферу. "Блаугранас" запропонували обміняти Обамеянга на Дембеле, але зірка "канонірів" отримує приблизно на 30-50 тисяч більше.

Нагадаємо, Обамеянга позбавили капітанської пов'язки та відсторонили на матч з Вест Хемом, мотивуючи такі санкції порушенням дисципліни з боку форварда. У поточному сезоні П'єр-Емерік зіграв у 15 поєдинках, у яких забив 7 голів та віддав 2 результативні передачі.

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