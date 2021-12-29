Саутгемптон – Вест Хем

29 грудня, 20:00. Саутгемптон, Сент-Меріс

Телетрансляція на Setanta Sport, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно дивитися: Поки кожен матч Вест Хема потрібно розглядати в контексті Андрія Ярмоленка. Так, українець далекий від основи і постійно фігурує в різноманітних чутках щодо відходу, але професіоналом бути не перестав. Проти Брайтона Андрій вперше у нинішньому сезоні зіграв цілий тайм в матчі АПЛ. Ярмоленко сповна скористався шансом, ставши одним із головних героїв порятунку "молотків". Хоча його прізвища немає у серед авторів голів чи асистів, але саме він був активним учасником обох результативних атак і загалом виглядав дуже пристойно.

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Тепер очікуємо бодай не меншого у грі проти Саутгемптона. Суперник для цього саме той, що треба. "Святі" вже не виглядають тим грізним колективом, яким були на старті сезону. Вест Хем – фаворит і просто зобов'язаний переривати серію без перемог. Відсутність у господарів Інгса, Вестергора та Редмонда мають лише допомогти "молотам". Чекаємо на появу Ярмоленка і на його результативні дії.

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Брайтон – Арсенал

29 грудня, 20:00. Брайтон, Амекс Стедіум

Телетрансляція на Setanta Sport MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно дивитися: Про необхідність звільнити Мікеля Артету не говорив лише лінивий. До минулого туру Арсенал не міг перемогти в АПЛ протягом 7 матчів. Однак гра з Челсі продемонструвала, що "канонірів" зарано записувати у цілковиті невдахи. Подейкують, що в Артети конфлікт із трьома зірками – Вілліаном, Давідом Луїсом та Обамеянгом. Мовляв, вони не виконують тренерських завдань. Усіх трьох проти Челсі не було. Просто збіг обставин? Тепер же у склад має повернутися Обамеянг, і не зрозуміло, хто повинен доводити. Артета, що перемога над Лемпардом була не випадковою, чи П'єр-Емерік, що готовий бути не просто частиною, а лідером саме цього(!) Арсенала.

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Гра точно буде цікавою, адже Брайтон не та команда, яка "закопується" поблизу власного штрафного. Підопічні Грема Поттера полюбляють тримати м'яч і знають, що з ним робити. Це не просто слова. Вже у нинішньому сезоні "чайки" відібрали очки у Ліверпуля та прибили потужну Астон Віллу. До того ж у очних зустрічах Арсенал не знає смаку перемог із 2017 року. За останні 5 матчів тричі переміг Брайтон, а ще двічі була зафіксована нічия. Артеті є чого остерігатися.

Прогноз "Футбол 24" – 1:3

Барселона – Ейбар

29 грудня, 20:15. Барселона, Камп Ноу

Телетрансляція на MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно дивитися: Чергова репетиція Рональда Кумана без головної зірки. Ліонель Мессі ще не долікував травму гомілки, і було вирішено не ризикувати здоров'ям футболіста. Лео навіть не готувався до гри. Попередні подібні матчі показали, що у Барси є чим дим дивувати і без Мессі. Знову шанс для Антуана Грізманна зіграти "першу скрипку".

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Історично Ейбар – зручний суперник для каталонців. Барселона регулярно громить "зброярів", за останні 12 матчів втративши очки лише раз. В нинішньому сезоні Ейбар не виглядає настільки кволим. Перемоги над Севільєю та нічиї з Валенсією і Сосьєдадом тому доказ. У Барси, крім Мессі, не зіграють Альба, Піке, Роберто й Фаті. Здавалося б, ідеальні умови для сенсації, але у лазареті гостей також аншлаг – 10 футболістів. Словом, чекаємо надрезультативної гри, після якої Барса чи не вперше у нинішньому сезоні може піднятися в зону ЛЧ. А це вже 16-й тур, на хвилиночку.

Прогноз "Футбол 24" – 4:1

Манчестер Юнайтед – Вулверхемптон

29 грудня, 22:00. Манчестер, Олд Траффорд

Телетрансляція на Setanta Sport, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно дивитися: Манкуніанці мають шанс вийти на друге місце, наблизившись до Ліверпуля на відстань у два очки. Уле Гуннар Сульшер зумів налаштувати гру своїй команді і тепер пожинає плоди – 8 матчів у АПЛ без поразок, з яких лише дві нічиї. МЮ за цей період втрачав очки лише з Лестером та Ман Сіті. Навіть проблеми зі здоров'ям у Ван-Біссаки та Лінделефа не повинні завадити "дияволам" брати чергові три очки.

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Щоправда, очікувати легкої прогулянки не варто. Востаннє Вулверхемптон програвав Юнайтед в рамках АПЛ ще у 2012 році. Зауважимо, що після того сезону "вовки" шість років не грали в еліті. До того ж у "мандрівників" вистачає проблем. Рауль Хіменес надовго вилетів через моторошну травму голови, а іспанець Адама Траоре геть розгубив форму – він не забивав у матчах АПЛ понад рік. На фоні цієї інформації Ман Юнайтед важливо уникнути недооцінки. Тоттенхем і Челсі в останніх матчах за це вже поплатилися. Вулверхемптон зараз знекровлений, але готовий "покусати" суперника при першій же його необачності. Все, як і належить "вовкам".

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Ньюкасл – Ліверпуль

20 грудня, 20:00. Ньюкасл-на-Тайні, Сент-Джеймс Парк

Телетрансляція на Setanta Sport, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно дивитися: Мерсисайдці продовжують тернистий шлях до другого чемпіонства поспіль. Поки конкуренти буксують, Юрген Клопп змушує свою команду перемагати навіть в умовах кадрових проблем. Передусім це стосується захисту. У розпорядженні "червоних" не залишилося жодного номінального центрбека та ще й Фабінью теж під питанням. Клоппу доведеться знову щось вигадувати. Адже навіть топові футболісти не спроможні постійно здобувати перемоги, витискаючи із себе надможливості. Минулий матч проти Вест-Бромвіча це довів.

У Ньюкасла теж проблем вистачає. Виліт поки не загрожує, але одне очко в останніх трьох матчах позитиву не додає. "Сороки" у нинішньому сезоні дуже нестабільні й у матчах з лідерами перемогли лише Евертон. Історія протистоянь з Ліверпулем теж насторожує – в останніх 5 зустрічах "червоні" неодмінно брали три очки – загальний рахунок 15:4. Коли ж іще переривати подібні серії, як не під час кадрової кризи фаворита.

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

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