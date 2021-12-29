Головний тренер Барселони Рональд Куман визначився зі складом, який зможе вийти на поле у матчі 16-го туру Ла Ліги проти Ейбара.

Серед несподіванок слід відзначити відсутність Мессі у заявці та повернення Усмана Дембеле до складу команди. Зазначимо, що француз днями завершив реабілітацію від чергової травми.

Куман пояснив відсутність Мессі у заявці на наступний матч Барселони

Голкіпери: тер Штеген, Нето, Пенья.

Захисники: Дест, Араухо, Лангле, Умтіті, Фірпо Хуніор, Мінгеса.

Півзахисники: Бускетс, Аленья, П'яніч, Пуч, Коутінью, Матеус Фернандес, де Йонг.

Нападники: Грізманн, Брейтвейт, Дембеле, Педрі, Трінкау.

До слова, матч Барселони проти Ейбара відбудеться вже сьогодні, 29 грудня, початок о 20:15.

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