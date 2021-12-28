Вест Хем розійшовся миром з Брайтоном у 15 турі Прем'єр-ліги. "Молоти" по ходу матчу двічі поступалися в рахунку, але влучні удари Бенджаміна Джонсона та Томаша Соучека дозволили команді Девіда Мойєса здобути важливий заліковий бал, який втримав лондонців у топ-10 турнірної таблиці. Враховуючи хід поєдинку, то і нічию з борцем за виживання можна вважати успіхом для Вест Хема, який не може виграти вже 3 матчі поспіль. Цікаво, що вже у 7-му поєдинку чемпіонату Англії "молоти" не можуть здолати Брайтон – 4 нічиї та 3 поразки. Лондонська команда ще ніколи не обігрувала "чайок" в АПЛ.

Андрій Ярмоленко отримав свій шанс від Девіда Мойєса, який не надто довіряє хавбеку. Українець вийшов на поле одразу після перерви замість Джаррода Боуена – стільки ігрового часу наш вінгер ще не отримував у нинішньому сезоні Прем'єр-ліги. Це була сьома поява Андрія в АПЛ 2020/21, але до вчорашнього дня максимумом для українця були 38 хвилин у протистоянні з Манчестер Сіті.

Ярмоленко допоміг у гольових атаках – відеоогляд матчу Вест Хем – Брайтон – 2:2

Можна з впевненістю стверджувати, що Ярмоленко у грі з Брайтоном не розчарував. Атакувальний хав збірної України взяв активну участь у першому голі Вест Хема. Андрій у фірмовому стилі розхитав опонента та навісив у штрафний, після чого виникла метушня, в якій найкраще зорієнтувався Джонсон. Та й моменті з другим голом не обійшлося без українця – Ярмола взяв участь в атаці, що призвела до кутового, подачу якого замкнув Соучек.

Андрій жодного разу не пробив по воротах Брайтона, але епізодично загострював ситуацію на правому фланзі атаки – саме звідти в підсумку і прийшов перший гол "молотів". Єдина спроба дриблінгу українця виявилася успішною, а ще варто звернути увагу на високу точність передач (95%) – 18 із 19-ти пасів Ярмоленка знайшли адресатів. Ярмоленко виграв всі 3 єдиноборства, заробив на собі 1 фол, а також 6 разів втратив м'яч. У Боуена, якого замінив українець, дещо гірші показники – 10 втрат.

Теплова карта Ярмоленка в матчі Вест Хем – Брайтон

Статистичний портал Sofa Score поставив Андрієві 7.0 – це 5 бал серед усіх гравців Вест Хема у поєдинку (вищі лише в Лансіні, Бальбуена, Соучека та Джонсона). Українця оцінили вище за Джаррода Боуена, який є головним конкурентом Ярмоли на позиції правого вінгера (6.8).

WhoScored оцінили гру Ярмоленка дещо скромніше – лише 6.5, але все одно це другий найкращий показник серед атакувальних футболістів Вест Хема (кращим став лише Лансіні – 7.0).

Standard відзначив вдалий вихід українця на заміну після перерви. "Андрій Ярмоленко і Мануель Лансіні рятують день для Девіда Мойєса". Оцінка 7.0 – так само оцінили лише Джонсона та Лансіні.

90min теж поставив українцю "сімку". "Ярмоленко використовував свої фізичні дані, щоб чинити тиск на оборону Брайтона. Завдав супернику певних проблем, які в підсумку призвели до забитого м'яча лондонців", – підсумовує видання гру нашого вінгера. "Сімку" Ярмоленко отримав і від Eurosport та Sky Sports, які обмежилися лише самим фактом оцінки без її пояснення.

Портал Football.London був більш критичним до 31-річного українця – тільки "шістка". "Здавалося, що Ярмоленко знову розчарує, але саме після його навісу в штрафному Брайтона виник хаос, що призвів до першого гола. Протягом відведеного йому часу створював певну загрозу для суперника", – підкреслюють експерти видання, які знайшли певний огріх у грі Андрія. На їхню думку, українець повинен швидше приймати рішення, адже АПЛ не пробачає неквапливості.

Вже 29 грудня Вест Хем проведе останній матч у році – суперником "молотів" стане Саутгемптон, який після вдалої серії теж призабув смак перемог. А першого січня Ярмоленко і Ко відкриють 2021-й рік поєдинком проти Евертона. Девід Мойєс практично напевне надасть українцю ігровий час бодай у одному з цих матчів, адже без ротації в умовах насиченого графіку обійтися неможливо. Андрій все ще не здійснив жодної результативної дії за 151 зіграну хвилину в поточному чемпіонаті Англії, але був близьким до цього у грі з Брайтоном. Можливо, лідер збірної України вже найближчими днями приготує нам новорічний подарунок?

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