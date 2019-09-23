Ярмоленко очолює повстання, Клопп і Конте дають майстер-клас, Барса та МЮ деградують – огляд вогняного вікенду

"Футбол 24" виділяє все найцікавіше з європейських топ-ліг за останні дні. Міланське дербі, переможна серія Ліверпуля, ангели Неймара без демонів, успіхи гравців збірної України – в нашому матеріалі.

1. Клопп по-гросмейстерськи вдарив Лампарда у слабке місце. Челсі приймав лідера чемпіонату та зіграв на рівних. Молода команда "синіх" створила більше моментів, але досвідчений Ліверпуль все одно взяв 3 очки, не показавши нічого надзвичайного. Юрген Клопп використав свій козир (його команда найбільше в АПЛ забиває після стандартів), який припав на головний недолік Френка Лампарда (не вміє поставити гру на стандартах біля своїх воріт). Наслідок – всі 4 гольові шанси мерсисайдців прийшли після кутових і штрафних. Ліверпуль зберігає 5-очковий гандикап перед Сіті після 6 стартових турів без втрат. "Lets talk about six, baby" від герра Юргена знову актуальна.

Челсі – Ліверпуль: вбивча зброя Клоппа продовжує переможну серію, а Канте і Ко майже зупинили лідера АПЛ всупереч долі

2. Без Зінченка ще веселіше, або За крок від рекорду. Манчестер Сіті після дуелі з Шахтарем розніс Уотфорд з рахунком 8:0 – забракло одного гола для рекорду АПЛ. Виїзд в Україну навіть позитивно вплинув на підопічних Гвардіоли: геніальний матч провели Кевін де Брюйне та Бернарду Сілва, а Фернандінью в центрі оборони знову нормально не проекзаменували. Пропустив вечірку Олександр Зінченко – Пеп надав йому відпочинок і перевірив на лівому фланзі оборони інших виконавців. Красивої вистави вони не зіпсували, але зіграли в ній другорядні ролі.

Ман Сіті – Уотфорд: Зінченко виграє від кастингу в матчі АПЛ, 8 голів після Шахтаря і космічна гра суперника України

3. 7-матчева безвиграшна серія в гостях, один удар у площину воріт Гранади, 7 місце Прімери. Впізнали Барселону? По грі каталонців також важко впізнати – і це з Суаресом, Грізманном і Мессі. Команда Вальверде не відповідає жодним стандартам Барселони – безвольна поразка Гранаді без натяку на прогрес відверто лякає. Найгірший старт Прімери за 25 років від тренера, який, на думку вболівальників, вбиває ідентичність великого клубу та неефективно використовує коштовних новачків. Чергове легке чемпіонство в сезон перебудови Атлетіко та Реала під загрозою. Не стільки через поточні результати, як через жахливу гру.

Вальверде вбиває Барселону – це гірше, ніж американські гірки, де значно більше шансів вижити

4. Реал знову виїжджає на Бензема. Долю поєдинку з лідером Прімери Севільєю вирішив єдиний гол Каріма. Звична картина – поки зірки лікуються, набирають форму та конфліктують з тренером, француз стабільно забиває. От тільки насторожує, що Зідан досі не поставив Реалу осмислену гру, а атака в складі Бейла, Азара та Хамеса не реалізовує свій потенціал. Мадрид вже на вершині турнірної таблиці (разом з Атлетіком), але роботи у тренерського штабу не менше, ніж у Вальверде.

Реал переграв Севілью: перемога на класі у поганому матчі, відсутність прогресу "бланкос" та фантастичний Бензема

GOAL! Sevilla 0-1 Real Madrid



Karim Benzema opens the scoring just after the hour mark pic.twitter.com/5tvXVB1PeQ — Goal (@goal) September 22, 2019

5. Інтер – фаворит Серії А, Конте майстерно здолав Мілан. Дербі делла Мадонніна не могло завершитися інакше – "нерадзуррі" виглядали на порядок краще. Антоніо Конте переграв Марко Джампаоло в усьому: організований пресинг, грамотна побудова атак, оригінальний результативний стандарт, корективи під час матчу. Лукаку забиває, а футболісти Інтера чудово втілюють задуми нового алленаторе, який готовий привести команду до чемпіонства. Поки Ювентус пропускає суперголи від екс-"динамівця" Велозу та вимучує перемогу над Вероною, програючи 3:8 за ударами в площину, Інтер на рівні Ліверпулем залишається в списку двох команд, які ще не втрачали очки в топ-лігах. І про провал зі Славією всі забули.

6. А Неймар-то все одно великий. На рівні чемпіонату Франції і поготів. Скільки б він не капризував, скільки б фани не закидували його непотребом з трибун, а бразилець залишається головною зіркою Ліги 1 та найбільшим активом ПСЖ. При всіх своїх недоліках він стабільно демонструє високий клас. У другому турі поспіль Неймар ефектно вирвав для своєї команди перемогу на останніх хвилинах – цього вікенду він прибив Ліон. Зробив це тоді, коли ПСЖ майже нічого вже не створював, а суперник готувався святкувати нічию. Томас Тухель зберігає лідерство завдяки майстерному скандалісту та запевняє, що той всіма думками з командою.

7. "Підтопи" АПЛ кинули виклик кризовим грандам – Ярмоленко на чолі повстання. Лестер і Вест Хем сприймаються головними претендентами на те, щоб розбити в цьому сезоні елітну топ-6. У звітному турі контендери зробили важливий крок на шляху до мети та розмістилися в групі лідерів відразу за спиною Ліверпуля та Ман Сіті. Лестер у яскравому рівному матчі обіграв Тоттенхем, а Вест Хем на власному полі здолав Манчестер Юнайтед.

Джеймс Меддісон і Андрій Ярмоленко – величезні молодці, вони забили переможні голи й вели гру своїх команд. Українець осоромив найдорожчого захисника світу Харрі Магуайра та спровокував ейфорію в Лондоні. Щоправда, Вест Хем глобально не варто переоцінювати – Ярмолі з партнерами щастить: за 6 турів вони пропустили на 5 голів менше та набрали на 5 очок більше, ніж показує система xG (більший перебір тільки у Ліверпуля). Рано чи пізно настане спад у результатах.

Вест Хем – Манчестер Юнайтед: Ярмоленко голом принизив найдорожчого захисника світу та став найкращим, а Сульшер "пливе"

Ну а про Манчестер Юнайтед взагалі складно щось говорити. Здається, ніхто, зокрема і Сульшер, не розуміє, у що грає команда та як це покращити. Все сумно: нинішній склад МЮ називають найгіршим в історії клубу, а над головним тренером нависла гільйотина. "Можливо, мене звільнили правильно, адже тренер відповідає за результат, але Манчестер Юнайтед зараз ще гірший. Думаю, в них будуть проблеми не просто з потраплянням у Лігу чемпіонів, а зі збереженням місця в топ-6", – ділиться враженнями Жозе Моурінью.

8. Фонсека вириває важливу вікторію, Маліновський використовує шанс. У Серії А сформувалася прогнозована єврокубкова зона. Інтер, Ювентус, Наполі, Рома, Лаціо, Аталанта – таку топ-6 багато хто очікував перед стартом сезону, такій топ-6 ніхто не здивується на фініші (оптимізм щодо Мілана поки що марний). Євгену Шахова не дали змогу врятувати Лечче від розгрому Наполі, а Паулу Фонсека на 90+4-й хвилині зусиллями Джеко дотиснув сенсаційну Болонью – дітище хворого Сініші Міхайловіча розмістилося на 7 сходинці таблиці.

Руслан Маліновський отримав довгоочікуваний шанс від Джан П'єро Гасперіні та з'явився в старті Аталанти на нічийну гру з Фіорентиною. Ба більше, хавбек збірної України скористався можливістю довести свою кваліфікацію. Провідне італійське видання La Gazzetta dello Sport поставило йому найвищу оцінку (7) в команді та нагородило такими компліментами: "Видав чудовий дебют у стартовому складі. Він вже не мимрить мовою футболу "богів", а говорить нею вільно. З оборонними функціями тренеру ще доведеться працювати".

9. Коутінью користується подарунком Лєвандовскі, Ройс посилає репортера, а Нагельсманн розносить все. На завершення – найцікавіші новини з Бундесліги. РБ Лейпциг уник похмілля після вдалого старту в Лізі чемпіонів і розгромив на виїзді Вердер. Не завадила ні ротація, ні пів години в меншості – у Юліана Нагельсманна наразі чемпіонські графік і впевненість.

Баварія впевнено здолала Кельн, а Роберт Лєвандовскі встиг розміняти третю сотню голів за Мюнхен і подарувати дебютний гол перед рідними вболівальниками Коутінью – бразилець реалізував пенальті.

Лєвандовскі – машина: забиває в кожному матчі, віддає "досконалі" пенальті Коутінью, підтримує неймовірну форму

Дортмундська Борусія ж вкотре поплатилася за брак концентрації, втративши наприкінці зустрічі перемогу над Айнтрахтом. Поки всі хвилювалися за здоров'я Хуммельса (його рано замінили через пошкодження), оборона без Матса привезла собі другий гол. Марко Ройса після матчу знову запитали про чемпіонський менталітет і капітан "джмелів" зірвався: "Ви вже на нерви мені дієте своїм ср*ним менталітетом. Щотижня те саме лайно. Такий пропущений гол не має ніякого стосунку до менталітету, потрібно грамотно оборонятися". Борусія мала найлегший старт у чемпіонаті, але йде лише на третьому місці.