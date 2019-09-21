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Манчестер Сіті – Уотфорд: 5 голів за перші 18 хвилин у матчі АПЛ – повне божевілля

17:18 504 Читать на русском
Манчестер Сіті – Уотфорд: 5 голів за перші 18 хвилин у матчі АПЛ – повне божевілля
Манчестер Сіті – Уотфорд: рахунок і огляд матчу АПЛ 21 вересня 2019

Манчестер Сіті та Уотфорд зустрічаються у 6-му турі чемпіонату Англії 2019/20. Рахунок і огляд матчу, який пропускає Зінченко, читайте на "Футбол 24".

1’ Давід Сілва
6’ Серхіо Агуеро
13’ Ріяд Марез
15’ Бернарду Сілва
18’ Ніколас Отаменді
 
1’ Давід Сілва
6’ Серхіо Агуеро
13’ Ріяд Марез
15’ Бернарду Сілва
18’ Ніколас Отаменді

Матч, як і онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Уотфорд на "Футбол 24", стартував о 17:00. Олександр Зінченко після поразки від Норвіча у попередньому турі не потрапив навіть до заявки на гру. Натомість його головний конкурент Бенжамен Менді, який відновився від численних травм, повертається в основу. Уотфорд у першому матчі після призначення Санчеса Флореса ледь не здолав Арсенал (2:2), але "шершні" залишаються на останньому місці без перемог.

Манчестер Сіті – Уотфорд: онлайн-трансляція матчу

У першій же атаці відзначився Давід Сілва! М'яч перевели на правий фланг, Марез дозволив Де Брюйне без перешкод подати у воротарський, і капітан господарів замкнув. Йшла 54-а секунда. А вже на 6-й хвилині команда Гвардіоли подвоїла перевагу. І знову атака праворуч, яку розвернув Де Брюйне, а Фостер, схоже, дарма скосив руками Мареза – Ріяд проходив убік. Агуеро впевнено реалізував вирок. Згодом алжирець з допомогою рикошету від захисника прошив воротаря зі штрафного. На 15-й хвилині Отаменді скинув на дальню стійку після подачі кутового, а Бернарду Сілва без жодної опіки замкнув.

"Абсолютне божевілля", – твіттер Манчестер Сіті не встигає за подіями в матчі. На 18-й "міщани" організували аргентинський гол. Центральний захисник Отаменді ще й гол забив післ класного розіграшу і гольового пасу Агуеро на дальню.

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Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Головне Збірна України Українці за кордоном Олександр Зінченко Олександр Зінченко Манчестер Сіті - Уотфорд Уотфорд Уотфорд
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