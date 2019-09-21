Манчестер Сіті – Уотфорд: 5 голів за перші 18 хвилин у матчі АПЛ – повне божевілля

Манчестер Сіті та Уотфорд зустрічаються у 6-му турі чемпіонату Англії 2019/20. Рахунок і огляд матчу, який пропускає Зінченко, читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Уотфорд на "Футбол 24", стартував о 17:00. Олександр Зінченко після поразки від Норвіча у попередньому турі не потрапив навіть до заявки на гру. Натомість його головний конкурент Бенжамен Менді, який відновився від численних травм, повертається в основу. Уотфорд у першому матчі після призначення Санчеса Флореса ледь не здолав Арсенал (2:2), але "шершні" залишаються на останньому місці без перемог.

Манчестер Сіті – Уотфорд: онлайн-трансляція матчу

У першій же атаці відзначився Давід Сілва! М'яч перевели на правий фланг, Марез дозволив Де Брюйне без перешкод подати у воротарський, і капітан господарів замкнув. Йшла 54-а секунда. А вже на 6-й хвилині команда Гвардіоли подвоїла перевагу. І знову атака праворуч, яку розвернув Де Брюйне, а Фостер, схоже, дарма скосив руками Мареза – Ріяд проходив убік. Агуеро впевнено реалізував вирок. Згодом алжирець з допомогою рикошету від захисника прошив воротаря зі штрафного. На 15-й хвилині Отаменді скинув на дальню стійку після подачі кутового, а Бернарду Сілва без жодної опіки замкнув.

"Абсолютне божевілля", – твіттер Манчестер Сіті не встигає за подіями в матчі. На 18-й "міщани" організували аргентинський гол. Центральний захисник Отаменді ще й гол забив післ класного розіграшу і гольового пасу Агуеро на дальню.