Лєвандовскі – машина: забиває в кожному матчі, віддає "досконалі" пенальті Коутінью, підтримує неймовірну форму

Лідер Баварії демонструє неймовірну форму на старті сезону – 9 голів у 5 матчах Бундесліги. Він йде на 40 м'ячів за чемпіонат, але віддає пенальті новому партнеру.

Роберт Лєвандовскі – ідеальний футболіст. Він класно грає, багато забиває, здобуває титули та б'є рекорди, але ідеальним його робить не це все, а поведінка за межами поля.

Лєвандовскі неймовірно розібрався з двома суперниками – момент дня у Лізі чемпіонів

Поляк строго дотримується розробленої його дружиною Анною дієти. "Я їв багато солодкого і думав, що все нормально, адже не жирів і не відчував проблем. Однак спробував здорове харчування і зрозумів, що можу стати сильнішим, отримувати більше навантажень – тепер моє тіло швидше відновлюється", – розповідає Роберт.

Лєвандовскі в 31 рік має зразкову фізичну форму та робить все, щоб не лише її зберігати, а й прогресувати. Робота в тренажерному залі – обов'язковий елемент системи. Декілька років тому форвард навіть перегнув з м'язовою масою. "Подивіться на нього. Та це ж Арнольд Шварценеггер найкращих зразків", – захоплювався Карл-Хайнц Румменігге.

У Роберта все розплановано. Навіть доньку Клару вони з дружиною народжували так, щоб форвард завершив кар'єру, коли дитина піде в школу. Роль Анни в прогресі футболіста переоцінити важко – вона допомагає йому все аналізувати, зберігати ментальний спокій і приймати правильні рішення.

Народження доньки спонукало Лєвандовскі здобути освіту: "Я зробив це для того, щоб одного дня показати своїм дітям: татко вмів не лише м'яча ганяти, а й навчався". Зазвичай Лєвандовскі не задумується, як відсвяткувати гол, а просто піддається емоціям. Втім, фішка все ж є. Оце святкування Роберт присвячує доньці, але не розкриває суть – "то наш секрет".

Лєвандовскі постійно працює над своєю грою, вдосконалює окремі елементи. Хороший приклад – еволюція пенальті від поляка. Він поступово довів свої 11-метрові до ідеалу: не залишає шансів воротарям, зчитуючи їхні наміри перед ударом, а потім концентрується на протилежному куті. На цьому відео показано поступові кроки, які робив Роберт на шляху до досконалості.

З 2015-го поляк майже не промахується з точки (41 гол з 43 спроб). Його пенальті – гарантія голу, але це не означає, що Лєвандовскі зубами вчепився в 11-метрові. У суботу в п'ятому турі Бундесліги штатний пенальтист міг оформити хет-трик у ворота Кельна, але легко віддав право пробити Феліппе Коутінью – той забив.

"Це було спонтанне рішення. Я віддав пенальті Коутінью, щоб він забив перший гол перед домашніми трибунами та відчув впевненість. Я хочу допомагати партнерам. Феліппе – великий гравець", – пояснює Лєвандовскі. Ніко Ковач радісно заявляє в пресі, що дві зірки знайшли спільну мову: "Коутінью завжди шукає очима Лєвандовскі для передачі".

Коутінью – знахідка для Баварії, його прихід розв'яже відразу декілька проблем

Бразилець – важливий елемент для щасливого Роберта. У міжсезоння поляк стурбовано повторював, що Баварії потрібно підсилити склад, аби претендувати на найвищі нагороди в Європі. Лєвандовскі говорив явно не про Коутінью (і цього точно мало), але оренда Філіппе дещо змінила риторику бомбардира – він задоволений, що такі футболісти обирають Зебенер Штрассе.

Символічно, що після цього Лєвандовскі підписав новий довготривалий контракт з Баварією. Звичайно, трансферна кампанія не була визначальною причиною продовження/непродовження співпраці (переговори тривали давно і на першому місці була зарплата), але Роберт навряд чи поставив би підпис, якби не отримав від керівництва гарантій, що склад найближчим часом підсилюватиметься для боротьби за Лігу чемпіонів. Він вимагає максимуму не лише від себе, а й від свого клубу.

Два роки тому були агентські спекуляції щодо можливого трансферу Лєвандовскі в інший клуб – тоді виникли найгучніші чутки за останні сезони (Роберта сватають кудись щоліта). Це відбувалося на фоні конфлікту між босами та форвардом, який звинуватив їх у недоцільності азійських турне. Поляк завжди відкрито висловлює свою думку на публіці та не приховує незадоволення. При цьому він продовжує рвати на полі. Головні критики Ніко Ковача Хамес і Хуммельс вже не в клубі, Боатенг і Мюллєр зараз у ротації. Лєвандовскі також влаштовує не все, але він тягне команду на старті сезону й не говорить про брак мотивації.

9 голів у 5 турах Бундесліги – феєричний результат, у топ-лігах ніхто стільки не має. Можна зазіхнути на 40 м'ячів за один чемпіонат. Роберт відзначається в кожному матчі нового сезону після Суперкубка. І робить це на будь-який смак: головою після кутового та розкішним ударом зі штрафного, прориваючись на швидкості та використовуючи тонку передачу партнера. Звичайно, Лєвандовскі став найкращим гравцем серпня в Бундеслізі.

Зараз на його рахунку 202 голи за Баварію. М'яч у ворота Црвени Звезди в Лізі чемпіонів став ювілейним, а проти Кельна Лєвандовскі розміняв третю сотню. До другого бомбардира в історії Баварії Карла-Хайнца Румменігге (217) зовсім близько – попереду залишиться тільки феноменальний Герд Мюллєр.

За 250 матчів у складі мюнхенського клубу Лєвандовскі взяв безпосередню участь у 249 голах. В середньому на кожен поєдинок результативна дія. Дивовижно.

Як не пригадати феєрію Роберта 4-річної давнини. 22 вересня 2015-го поляк вийшов на заміну в матчі з Вольфсбургом і за мить перетворив програшний рахунок 0:1 на розгром 5:1. Пента-трик за неповні 9 хвилин! Пеп Гвардіола був шокований.

Це Роберт Лєвандовскі – ідеальний футболіст.