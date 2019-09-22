Реал здобув мінімальну перемогу над Севільєю та вийшов на друге місце в Ла Лізі

Центральний матч 5-го туру чемпіонату Іспанії між Севільєю та мадридським Реалом завершився мінімальною поразкою андалусійців у рідних стінах (0:1).

Матч розпочався у доволі високому темпі, але командам дещо бракувало думки на футбольному полі. Більшість ігрових епізодів у цей період зустрічі була пов'язана з кросами та кутовими – за 45 хвилин їх назбиралося 22 і 13 відповідно. При цьому футболісти діяли доволі жорстко, що вилилось у жовті картки Карвахалю, Банезі та навіть головному тренеру андалуйсійців Хулену Лопетегі.

Дебютний момент у матчі створили мадридці. На 6-й хвилині після корнера та подачі з лівого флангу Бензема пробив головою – вище воріт! Севілья відповіла власним кутовим, розігравши його низом з подальшим навісом на дальню стійку – Де Йонг замкнув його, влучивши у притиснуту до корпуса руку Каземіро. Крім того, андалусійці завершили один з кутових незграбним ударом Дієго Карлоса у падінні через себе. На цьому вся реально гострота у першій половині тайму завершилась, хоча на 20-й хвилині Бензема вийшов на ударну позицію й пробив з лінії штрафного – було б страшно, якби Карім не відправив м'яч в район кутового прапорця.

На 32 хвилину зустрічі команди не мали жодного влучання у площину воріт, а сама гра перемістилася кудись в район центру поля. Футболісти вчасно зрозуміли, що творять, і почали загострювати. Так, на 32-й Де Йонг пробив головою після подачі з кутового (трохи неточно), а вже на 34-й Реал створив перший з двох найкращих моментів тайму. Все почалося з відбирання Хамеса у центрі та його пасу вперед на Бензема; Карім розвернувся й віддав вліво на Азара, а той увірвався на край карного майданчика й потужно пробив у ближній кут – Вацлік парирував!

За шість хвилин по цьому стався другий гольовий епізод: Карвахаль після красивої комбінації в центрі отримав пас на хід від Хамеса, прорвався правим напівфлангом у штрафний і потужно вистрілив у лівий нижній кут – і знову Вацлік врятував Севілью! Після цього Реал ще й заробив стандарт в метрах 25-ти від власних воріт, однак прямий удар Бейла з нього пройшов по центру точно в руки чеському голкіперу. Зрештою, на перерву команди пішли без забитих голів.

Якщо на початку першого тайму траплялися бодай якісь моменти, то за 25 хвилин другого не сталося взагалі нічого. Команди почергово тримали м'яч, виконували подачі та перехоплення, але не загострювали гру. Севілья дещо більше працювала з м'ячем, однак Реал виглядав трішки конкретнішим у своїх діях. Власне, єдиний цікавий епізод у цей період зустрічі належав саме "вершковим" – це Хамес на 50-й хвилині вирвався на ударну позицію після закидушки за спини захисникам від Азара, але вийшло занадто високо.

На 60-х хвилинах Реал поступово став наближатися до воріт суперника. Особливо помітним виглядав Бензема, який постійно опинявся в зоні м'яча й комбінував з партнерами. Зокрема, на 61-й він прорвався лівим флангом та викотив передачу на лінію штрафного під удар Азару, але у Едена встигли відібрати м'яч.

Зрештою, настирність француза була винагороджена на 64-й хвилині, коли мадридці провели флангову атаку через позицію екс-одноклубника Регілона й завершили її подачею Карвахаля на лінію воротарського. Бензема ж ударом головою в протихід переправив м'яч у ворота – 0:1!

Наступні 20 з гаком хвилин нічим не відрізнялися від того, що побачили вболівальники раніше. Реал після першого ж забитого м'яча почав сушити гру, що яскраво продемонстрував вихід Вальверде замість Хамеса. З огляду на те, що Севілья взагалі не атакувала через центр, збиваючись на флангові подачі (здебільшого, у виконанні Окампоса), можна говорити про те, що матч пішов за сценарієм "вершкових".

Хулен Лопетегі відчайдушно посилював атаку – спочатку вийшов Чічаріто, а потім замість центрбека Каріссу на полі з'явився Ноліто. Все марно: нічого, крім замикання чергового кросу на Де Йонга на 78-й хвилині, андалусійці не створили – та й той удар пройшов дуже неточно. Ну, ще був гол Чічаріто з метрового офсайду на 87-й. Все. Реал же втік у кілька контратак й ледь не забив другий гол. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу "вершкових".

Таким чином, Реал набрав 11 очок, піднявшись на другу позицію в турнірній таблиці. Прямо зараз її очолює Атлетік, у якого краща різниця забитих і пропущених, але рівність з мадридцями за набраними балами. Севілья, маючи лише 10 залікових балів, опустилася на п'яту сходинку.