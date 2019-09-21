Ювентус – Верона – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Ювентус здобув вольову перемогу в матчі 4-го туру Серії А над Вероною. Дивіться відео голів та огляд матчу Ювентус – Верона.

Ювентус у досить непростому матчі здолав Верону. Рахунок відкрили саме веронці: на 21-й хвилині Ді Кармін влучив у стійку, добивання прийняла на себе поперечка, однак затяжна атака продовжилась і екс-"динамівець" Мігель Велозу розкішним ударом відкрив рахунок в матчі. До перерви Ремзі зрівняв рахунок також дальнім ударом, а перемогу приніс Кріштіану Роналду, реалізувавши пенальті.

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Таким чином, Ювентус набрав 10 очок та піднявся на перше місце, Верона з 4 пунктами лишилась в середині турнірної таблиці.