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Ювентус – Верона – 2:1 – відео голів та огляд матчу

22:03 232 Читать на русском
Ювентус – Верона – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Ювентус – Верона – 2:1 – відео голів та огляд матчу / твіттер ФК Ювентус

Ювентус здобув вольову перемогу в матчі 4-го туру Серії А над Вероною. Дивіться відео голів та огляд матчу Ювентус – Верона.

32’ Аарон Ремзі
49’ Кріштіану Роналду
 
Мігель Велозу 21’
Мараш Кумбулла 90+5’
21’ Мігель Велозу
32’ Аарон Ремзі
49’ Кріштіану Роналду
90+5’ Мараш Кумбулла

Ювентус у досить непростому матчі здолав Верону. Рахунок відкрили саме веронці: на 21-й хвилині Ді Кармін влучив у стійку, добивання прийняла на себе поперечка, однак затяжна атака продовжилась і екс-"динамівець" Мігель Велозу розкішним ударом відкрив рахунок в матчі. До перерви Ремзі зрівняв рахунок також дальнім ударом, а перемогу приніс Кріштіану Роналду, реалізувавши пенальті.

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Таким чином, Ювентус набрав 10 очок та піднявся на перше місце, Верона з 4 пунктами лишилась в середині турнірної таблиці.

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