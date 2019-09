Вест Хем обіграв Манчестер Юнайтед завдяки голу Ярмоленка, який присоромив найдорожчого захисника світу

Вест Хем обіграв Манчестер Юнайтед (2:0) у матчі 6-го туру АПЛ. Рахунок та звіт про матч – у цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Вест Хем – Манчестер Юнайтед, розпочався о 16:00 за київським часом. Андрій Ярмоленко вийшов на поле у стартовому складі команди Мануеля Пеллегріні та дуже активно розпочав поєдинок проти гранда британського футболу. Вже на 3-й хвилині український вінгер, отримавши передачу від капітана Нобла, обіграв Матіча, навісив на дальню стійку, проте Лінделеф випередив Перейру, нейтралізувавши дебютну загрозу поблизу воріт МЮ. Незабаром вже сам Ярмоленко намагався замкнути подачу від Форналса – Магуайр перевів сферу на кутовий.

Ярмоленко відзначився красивим голом у ворота Манчестер Юнайтед

Перший удар по воротах МЮ – також на совісті Ярмоленка. На 19-й хвилині Андрій опинився перед карним гостей, без жодної опіки, але якось кволо пробив прямісінько у руки Де Хеа. "Червоні дияволи" відповіли одразу двома небезпечними моментами: спочатку Фредерікс нейтралізував потенційний вихід Решфорда на побачення з Фабіанскі, вчасно наздогнавши молодого форварда після класної передачі Мати, а згодом вже Діоп не дозволив відзначитись Джеймсу, який був готовий замкнути простріл Перейри вздовж воротарського.

@Daniel_James_97 has continued to press and harry the West Ham defence, but neither side has created a meaningful chance so far. #MUFC #WHUMUN pic.twitter.com/D8y6nswcZZ — Manchester United (@ManUtd) September 22, 2019

Андрій Ярмоленко активізувався ближче до середини першого тайму, розхитавши фінтами Матіча, але його слабка передача була заблокована Магуайром, який надійно прикрив Нобла. Проте капітан Вест Хема таки знайшов нагоду для удару, влупивши метрів з 20-ти після розіграшу кутового – Де Хеа знову на місці. До справжньої небезпеки справа не доходили... поки Андрій Ярмоленко не підняв фанатів з власних місць блискучим голом.

Нобл покрутився з м'ячем перед карним гостей, знайшов у центрі Андерсона, а той миттєво переадресував на Ярмоленка, який на прийомі обіграв найдорожчого захисника світу Магуайра, а другим дотиком – невідпорно виконав під дальню стійку метрів з 12-ти. Браво! Завдяки голу українця на 44-й хвилині господарі пішла на перерву з мінімальною перевагою.

Two in two at London Stadium for Andriy Yarmolenko ️️#WHUMUN #COYI pic.twitter.com/ZgZQzmOTH4 — London Stadium (@LondonStadium) September 22, 2019

Не встиг розпочатись другий тайм, як Хуан Мата втратив просто божевільний шанс, щоб зрівняти рахунок. Мактомінай виконав блискучу передачу на дальню стійку, а іспанський диспетчер МЮ якимось дивом не влучив у рамку ударом головою. Вест Хем не довго зволікав з відповіддю – це Ярмоленко втретє за матч б'є по воротах Де Хеа, але круглий стає легкою здобиччю іспанця після рикошету.

А ось потужний постріл Феліпе Андерсона з близької відстані змусив Де Хеа попрацювати ногами. Кіпер МЮ блискуче склався на лінії та врятував свою команду від другого пропущеного гола. Асистував бразильцеві невтомний Ярмоленко, який за мить до цього позбувся опіки Янга.

#MUFC have threatened on a couple of occasions early in the second half...



️ @JuanMata8 prodded just wide from @AndrinhoPereira's cross

️ @McTominay10's attempt from a tight angle was held by Fabianski#WHUMUN pic.twitter.com/z8LIkl28G9 — Manchester United (@ManUtd) September 22, 2019

Ярмоленко не лише атакує, але й допомагає обороні. Українець самовіддано блокує добивання по воротах Фабіанскі, постелившись у підкаті. Можливо, вчинок Андрія надихнув Крессвелла, який божевільним ударом зі штрафного подвоїв перевагу Вест Хема. Ефектний політ Де Хеа – лише для краси моменту. Таке взяти неможливо. Виконавши власний обов'язок, Ярмоленко пішов відпочивати на 88-й хвилині поєдинку, а його "молотобойці" легко довели справу до перемоги, піднявшись на четверту сходинку.