Челсі – Ліверпуль: розкішні стандарти Клоппа і тотальне невезіння господарів у першому таймі

Челсі приймає Ліверпуль у центральному матчі 6-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Ліверпуль підходив до матчу лідером АПЛ з максимальними показниками – команда Юргена Клоппа виграла 5 стартових поєдинків і відірвалася від Манчестер Сіті. Втім, головний конкурент напередодні скоротив відставання після феєричного розгрому Уотфорда, тому помилятися мерсисайдцям небезпечно.

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Челсі розташувався у середині турнірної таблиці АПЛ і не вражає стабільністю. Молодий тренер з молодою командою не провалюється, але "синім" важко. Досі в чемпіонаті за Челсі забивали тільки власні юні вихованці: Абрахам, Маунт і Томорі. Всі вони сьогодні з'явилися в стартовому складі, а Френк Лампард повернувся до схеми з двома центрбеками.

Суперники нещодавно зустрічалися в рамках Суперкубка УЄФА, де Ліверпуль переміг у серії пенальті, хоча й не мав явної ігрової переваги. На тижні обом командам настрій зіпсувала Ліга чемпіонів: "червоні" програли Наполі, а "сині" – Валенсії.

Ліверпуль з перших хвилин взяв м'яч під контроль і поступово шукав шляхи у штрафний майданчик господарів. Челсі відповідав своїми випадами до чужих володінь, але до ударів по воротах не доходило. На 14-й хвилині гості вийшли вперед завдяки стандарту. Мане заробив штрафний, а розіграли його Салах і Александер-Арнольд – перший покотив, а другий потужно вистрелив точнісінько в "дев'ятку".

Челсі відразу активізувався, заробив декілька кутових, а по-справжньому відповів у середині тайму. Крістенсен розкішною передачею з глибини вивів Абрахама сам на сам з голкіпером. Молодий бомбардир "синіх" майстерно уник офсайду, але Кепу переграти не зумів. Ще через 3 хвилини Челсі навіть зрівняв рахунок після класної атаки правим флангом за участю Вілліна – Аспілікуета забив після непорозуміння в центрі оборони гостей. Втім, за допомогою VAR суддя скасував взяття воріт через сантиметровий офсайд у Маунта в початковій стадії атаки.

Ну а Ліверпуль прибив опонента ще одним заготовленим стандартом. Розіграли штрафний на лівому фланзі, Робертсон ідеально подав у центр штрафного майданчика, а там ніхто не втримав Фірміно. Дуже легко мерсисайдці подвоїли перевагу. Варто відзначити, що за перші 40 хвилин гості майже нічого не створили з гри, але стандарти використали на повну. Лише потім Салах отримав класний пас через пів поля від Трента, обіграв Томорі та пробив по воротах – оборона заблокувала.

Все складалося не на користь Френка Лампарда. Ще до перерви коуч Челсі провів дві вимушені заміни, спричинені травмами Емерсона та Крістенсена. Проблеми зі здоров'ям також мав Абрахам. Таммі залишився на полі та змарнував черговий шанс. Оборона Ліверпуля дозволила йому пробити після подачі Аспілікуети – над воротами. Перший тайм завершувався атаками Челсі, але скоротити відставання господарям не вдалося.