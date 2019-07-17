Ярмоленко і доленосний сезон: в Англії спрогнозували роль та кількість голів українця у революційному Вест Хемі

Англійські ЗМІ та фанати очікують від Ярмоленка і його Вест Хем Юнайтед прориву. Можливо, найкращий склад за межами топ-6 чемпіонату Англії здатен замахнутися на сенсацію?

"Ярмоленко – той, на кого варто звернути увагу під час турніру Трофей Прем'єр-ліга Азія. Андрій пропустив майже весь попередній сезон через травму ахілла, отриману в жовтні 2018-го в матчі проти Тоттенхема. Однак він відзначив, що сподівається стати "новим підписанням" для Пеллегріні. Гравець збірної України вже зіграв один тайм у товариському матчі проти Альтаха, а тепер сподівається зробити серйозну заявку в Китаї", – так Sky Sports анонсує передсезонний азійський турнір, в якому позмагаються 4 клуби АПЛ.

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Екс-динамівець викликає симпатію у фанатів "молотів", які сподіваються, що найближчий сезон стане роком відродження як для самого гравця, так і для всієї команди Мануеля Пеллегріні. Утім, є таке відчуття, що до поразок Вест Хема вже всі звикли. Ні, не прийняли як невідворотну реальність, а саме призвичаїлись. Ну, мине ще один сезон без виходу в єврокубки та трофеїв – кого це шокує? Боси лондонського клубу від своєї мети не відійдуть, а фанати чекатимуть нового розіграшу АПЛ з надіями на нових гравців, а можливо, і тренерів.

А ось для Ярмоленка цей рік може стати визначальним – або він здатен буде ще пофеєрити і довести свій статус топ-гравця, або його кар'єра піде на спад – кудись у напрямку УПЛ чи турецької Суперліги. У жовтні йому виповниться 30 років. Не дивно, що Football FanCast називає сезон, що наближається, доленосним для українця. Очікування фанатів ВХЮ найкраще ілюструє один з найпопулярніших коментарів під новиною у клубному Твіттері про зміну номера: "Найкращий №7 в АПЛ з часів Роналду".

Best 7 in the league since Ronaldo — Joe (@BoulcottJoe) 10 липня 2019 р.

Сьомий найдорожчий трансфер Вест Хема в історії (Борусія Д отримала минулого літа 20 мільйонів євро) встиг показати дещицю свого таланту в Англії, але надто швидко травма підрізала йому крила. Ярмола встиг зіграти лише 9 матчів у Прем'єр-лізі та відзначився 3-ма результативними діями. Після продажу нападників Керрола, Лукаса Переса та особливо Арнаутовіча лондонці відчайдушно шукають тих, хто зміцнить атакувальну міць.

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І правий вінгер збірної України міг би чудово доповнити загрозу, яка тепер більше виходитиме від таких атакувальних півзахисників, як Андерсон, Лансіні та Форнлас. Один з них візьме на себе роль фальшивої дев'ятки? Чому б і ні, хоча подібні експерименти з Ярмоленком у попередніх командах рідко коли виглядали успішними.

За даними Understat, колишній гравець Борусії за свій дебютний англійський сезон в середньому завдавав 1,78 удару, а також відзначався 0,99 ключого пасу за гру. Награв на 1,25 очікуваного гола, а забив двічі, тому з реалізацією все відмінно. Якщо в Дортмунді було мінус 2 від того, скільки мав забити з врахуванням xG, то в Лондоні плюс 0,75. Його 0,25 очікуваного гола в АПЛ зумовлюють прогноз на 1 гол кожні 4 матчі в середньому. Якби не травма, Ярмоленко міг настріляти орієнтовно 9-10 голів, зберігши цей темп, а він вибув, тільки-но почавши розганятись.

Цей орієнтовно спрогнозований британцями результат може як покращитись у разі набору форми і впевненості, так і впасти, якщо втратить довіру головного тренера чи знову травмується. Фактично Ярмоленко ще не відбив своєї трансферної вартості. Тому його актуальну ситуацію можна окреслити як "пан або пропав". За свій шанс українець схопиться обома руками. Однак травми часто згубно впливають на темп і гольове чуття футболістів. Якщо Андрій не знайде себе після найважчої травми в кар'єрі, то ризикує втратити підтримку Пеллегріні та керівництва, а далі – не отримати ще один шанс наступного літа.

Колишній лідер Динамо непогано взаємодіяв з Арнаутовічем, якого у клубі вже нема. Атакувальна лінія Вест Хема пережила останнім часом справжню революцію. Якщо позаду всі позиції визначені, Оформивши за 50 мільйонів євро рекордний в історії клубу трансфер форварда Айнтрахта Себастьяна Аллє, який постачав 52 голи (напряму 33 та в асистах 19) за останні 2 сезони в Бундеслізі, Пеллегріні чекає ще одного страйкера. Борха Іглесіас забив 20 м'ячів за попередній розіграш Прімери, допомігши Еспаньйолу вийти в Лігу Європи. Його клаусула визначена на рівні 28 млн євро, але Бетіс може перехопити нападника.

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Загалом же, з часу приходу українця у Вест Хем, клубні боси підписали 5 з 7-и найдорожчих гравців в історії "молотів"! За якийсь рік витрачено 161 мільйон євро лише на Ярмоленко і ще 4-х новачків, з яких лише Діоп – трансфер не під оновлення атакувальної формації. TalkSPORT вважає, що лондонці здатні бути грізною силою після оновлення свого трансферного рекорду, враховуючи, що перед Аллє за 28 млн євро підписали ще й 23-річного чемпіона Європи U-21 з Іспанії Пабло Форналса. Видання розповідає про кілька схем для Пеллегріні, не у всіх з яких є місце для Ярмоленка.

4-1-4-1 (строгий варіант)

Наприкінці сезону 2018/19 чилійський наставник застосував доволі успішну тактику. Вест Хем виграв 3 матчі поспіль і зіграв унічию, граючи з 4-1-4-1. Тут англійські журналісти бачать в основі Майкла Антоніо на правому фланзі, а не Ярмоленка. Воно й не дивно, адже 29-річний англієць забив 2 голи та віддав 2 асисти в цей період. Аллє замінить Арні у роль №9, а інший новачок Форнлас візьме на себе функцію найбільш спрямованого на атаку центрального півзахисника. Наважимось припустити, що саме така версія буде найбільш наближена до реальності на старті сезону.

4-1-4-1 (атакувальний варіант)

Утопічна версія, за яку б виступили багато фанатів – і не лише Вест Хема. Такий собі варіант, коли ти мрієш про феєричні перемоги з рахунком 6:5. Тут замість 32-річного капітана Нобла в центрі міг би вийти улюбленець вболівальників Лансіні. Ярмоленко посів би місце правого вінгера.

4-3-3

Універсальний форвард Аллє блискуче взаємодіяв у складі Айнтрахта з Йовічем і Ребічем. Чому б не втілити щось подібне у Вест Хемі? Його б підтримували в такому разі Андерсон з лівого флангу та Лансіні/Ярмоленко – з протилежного. Тут Андрія фактично бачать запасним варіантом після аргентинського Мануеля. Хвилеріз Райс осідатиме найглибше в центральному трикутнику, технічний Форналс – найвище.

4-2-2-2

Екс-наставник Манчестер Сіті може повернутися до своєї тріумфальної схеми, яку він також практикував у Вільяреалі. Тут для Ярмоленка точно немає місця. Хіба що травмуються обидва форварди, і то той же Антоніо в цій ролі органічніший. У цій схемі фулбеки діяли б дуже високо, даючи можливість атакувальним Форналсу та Андерсону діяти ближче до Аллє з Чічаріто, які доповнювали б один одного в нападі. Тут не було б місця для того ж Лансіні.

А не забуваймо ще й Вілшера – чергового претендента на "останній шанс". Екс-хавбек Арсенала може змусити того ж Лансіні разом з Андерсоном створити додаткову конкуренцію для Ярмоленка, яка цього сезону і так більша, ніж минулого. Джек у центрі поля здатен закрити не одну позицію, і це впливатиме на перестановки в атакувальній лінії.

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