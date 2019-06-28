Ярмоленко повертається у Вест Хем, але 2 людини ускладнюють його перспективи – англійські ЗМІ про майбутнє українця

Андрій Ярмоленко після 1-го липня буде готовий повернутися до тренувань з Вест Хем Юнайтед. "Футбол 24" розповідає про те, як кілька видань, що пишуть про лондонський клуб, бачать його сезон 2019/20.

Коли Ярмоленко повернеться на поле

Від топ-7 до навіть великої четвірки та боротьби за Лігу чемпіонів. Англійські журналісти знову багато очікують від "молотів". Потенціал стрибнути вище за попереднє 10-е місце, безумовно, є. Не в останню чергу його пов'язують з відновленням зіркових і креативних виконавців. Ярмоленко в основі Вест Хема, в якого вже нема права на стільки помилок, як у сезоні 2018/19? Екс-динамівець має всі шанси повернутись туди як мінімум на час передсезонної підготовки, вважає Football.London. Перша така нагода може випасти вже 11-го липня у дебютній грі після відпустки.

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Очікують, що разом з більшістю партнерів, а також кількома гравцями молодіжки Андрій приступить до тренувань на базі клубу в понеділок, 1-го липня. Портал прогнозує, що 29-річний правий вінгер збірної України вийде у стартовому складі на матч проти австрійського Альтаха, яким лондонці розпочнуть підготовку до дебютного офіційного випробування проти Манчестер Сіті, запланованого на 10-го серпня. Передбачають, що Андрій відіграє лише тайм, як і всі футболісти. Крім того, екс-гравець Борусії Д начебто має вийти... в нападі разом зі своїм конкурентом Антоніо.

Повна версія експериментальної основи Вест Хема має такий вигляд: Роберто – Фредерікс, Діоп, Огбонна, Кресвелл – Санчес, Каллен, Вілшер, Лансіні – Ярмоленко, Антоніо. Після перерви очікують оновлений варіант: Мартін – Сабалета, Рід, Алесе, Джонсон – Ковентрі, Нобл, Снодграс, Холланд – Браун, Ксанде Сілва. Натомість кількох лідерів, серед яких Фабіанскі, Арнаутовіч, Райс, Бальбуена та Андерсон, а також новачка Форналса, підписаного за 28 млн євро, побережуть. Далі команда вирушить в Азію на турнір для команд АПЛ.

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Лукаш Фабіанскі, найкращий гравець сезону в лавах "молотів", не покине свого залізного місця у воротах. Абсолютне трансферне влучання минулого літа, якому не надто загрожує прихід 33-річних Роберто та Девіда Мартіна. Більше того, в усій АПЛ, мабуть, лише бразильці Аліссон та Едерсон перевершили польського воротаря, який врятував немало очок для Пеллегріні.

Пара центрбеків Ісса Діоп та Рауль Вальбуена також не викликає жодних заперечень. Обидва провели дуже солідний сезон. "Генерал" Вальбуена ще й до останнього бився з Парагваєм на Копа Амеріка.

Деклан Райс відмовився від свого ірландського коріння і дебютував за Англію у фіналі 4-х Ліги націй. Йому лише 20, а від цього півзахисника вже чекають дуже і дуже багато.

Марк Нобл – капітан команди, містер Вест Хем. Це вже його 16-й сезон у статусі важливого гравця "молота", а його енергії досі вистачає, щоб бути справжнім вожаком.

Феліпе Андерсон на фланзі атаки – його місце не підлягає сумнівам. Найдорожчий новачок Вест Хема в історії був одним з тих, хто тягнув команду за собою весь попередній сезон.

Марко Арнаутовіч наразі немає конкурентів у нападі – вони не лише не приходять, а й відходять з ВХЮ. Австрієць разом з братом-агентом ледь не кожні півроку "покидає" лондонський клуб, але завжди залишається. Що ж, як бачимо, за версією британських ЗМІ, Ярмоленку залишаються лише позиція десятки або іншого вінгера (на фланзі захисту він не помічник). Однак тут йому доведеться боротися за одне місце з 3-4 партнерами.

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Травма українського півзахисника того зловісного 22-го жовтня прийшла геть невчасно – коли той тільки почав набирати потужну форму, а конкуренти виглядали не дуже переконливо. Зараз ситуація зовсім інша. На 3 позиції атакувальних півзахисників цілком реально претендують 8 гравців – це якщо нікого не підпишуть і не візьмуть з молодіжки. Крім Андерсона, Снодграса, Діангани та Антоніо, це ще Ярмоленко, Вілшер і Лансіні, які відновилися від травм, а також універсальний новачок Форналс. До слова, одним з тих, хто програв від трансферу хавбека молодіжної збірної Іспанії, Football.London називає саме українця та "всіх інших вінгера, крім Андерсона"..

Парочка аргентинця та іспанця виглядає таким собі оптимальним варіантом. Лансіні тягне на фланг, Форнлас вміє грати і крайка, і в центрі, як і той ж Феліпе Андерсон. Якщо всі будуть здорові, це дуже цікава опція атакувального трикутника перед єдиним форвардом. Публічно Пеллегріні висловлює повну підтримку, але довірені інсайдери Вест Хема заявили днями, що тренер не впевнений у двох креативних гравцях своєї команди. Фанатський ресурс Claret & Hugh запевняє, що "топ-джерело" у лондонському клубі ставить під питання майбутнє Лансіні та... Ярмоленка з погляду наставника, який не може собі дозволити чекати надто довго.

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Наставник "молотів" особливо налаштований побачити кращий прогрес від аргентинця та українця, які більшість останнього сезону лікувалися. Якщо цього не буде, вже "в січні можуть настати важливі зміни у півзахисті" з розвантаженням кількості атакувальних півзахисників. Претензії до Ярмоленка "виглядають цікавими і дещо надто суворими, адже той тільки почав показувати деякі ознаки топ-форми, як травмувався у своєму першому сезоні".

Відзначимо, що Мануель Пеллегріні вперше за свою тренерську кар'єру, коли він працював з клубом повний сезон, не зміг пробитися в єврокубки. Тепер екс-наставник Реала та Манчестер Сіті хоче уникнути повторення помилок. Багатство та якість складу (тих же Райса, Діопа, Лансіні, Арнаутовіча з радістю переманили б інші клуби) дозволяє йому боротися за найвищі місця, але очікування вищих результатів не залишає місця для безлічі шансів і тривалого розгойдування зіркових виконавців атаки.

Ярмоленко ризикує опинитися в ролі гравця ротації, як Коноплянка у Шальке. Так, до Андрія буде певний особливий сентимент (особливо з боку керівництва) через його травму, голи Евертону й МЮ, 20 мільйонів трансферної вартості та бажання дати другий шанс і переконатися, що не помилилися зі ставкою. Однак цей момент протриває недовго. Цікаво, що Вест Хем чекає найлегший старт серед усіх команд Прем'єр-ліги. Після прийому Манчестер Сіті підуть гостьові матчі з Брайтоном та Вотфордом, домашня гра з Норвічем та виїзд до Астон Вілли – крім чинних чемпіонів, це команди, які боротимуться за виживання. Тепер команда Пеллегріні просто не має права провалитися так, як це було на початку АПЛ 2018/19.

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