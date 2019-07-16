Ярмоленко програв парі одноклубникам у Вест Хемі і отримав брутальне покарання

Півзахисник Андрій Ярмоленко продовжує готуватися до нового сезону у складі Вест Хема.

Ярмоленко вкотре підтвердив свій статус любителя розіграшів та різноманітних парі. Цього разу українець опинився у ролі того, хто програв. А його одноклубники Мануель Лансіні та Феліпе Андерсен холоднокровно реалізували покарання.

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До слова, наразі Ярмоленко разом із командою перебуває у турне в Китаї, де у першому матчі в Піднебесній Вест Хем зіграє проти Манчестер Сіті, у делегації якого присутній інший українець – Олександр Зінченко. Матч запланований на середу, 17 липня, а фінал турніру відбудеться 20 липня.