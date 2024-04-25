"Я сильно розчарований у багатьох аспектах. Гадаю, нехай кожен подивиться в дзеркало, подивиться на свою гру та зрозуміє, чи справді вони віддали всі сили. Чи справді вони хочуть виграти АПЛ?

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Ми боремося. Попереду ще будуть матчі, але грати так, як сьогодні... Тоді у вас немає шансу виграти титул. Нам потрібно грати набагато краще проти команди, яка бореться за виживання. У першому таймі ми мали явні шанси забити, але ми були недостатньо хороші. Все починається з боротьби. Ми не можемо допустити, щоб сезон закінчився так.

У чому причина кризи останніх тижнів? Хотів би я мати правильну відповідь. Ми перебуваємо в такій ситуації, тому що були дуже стабільні протягом усього сезону попри всі травми.

Я думаю, що всі на початку сезону ніколи б не подумали, що ми боротимемося за титул, але мене не хвилює, що всі кажуть на початку. Зараз ми тут, і нам потрібно досягти більшого. Все починається з боротьби, все починається з волі перемагати і бути впевненим у завершенні атак. Це те, чого нам трохи не вистачає", – цитує ван Дейка The Independent.

Нагадаємо, Ліверпуль дозволив Арсеналу відірватися на 3 очки, а Ман Сіті потенційно на 5. Раніше "червоні" вилетіли з Кубка Англії та Ліги Європи. Наступна гра – виїзд до Вест Хема 27 квітня.

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