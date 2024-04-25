"Ми були недостатньо сильні. Ми дали Евертону ту гру, яку вони хотіли. Обидва їхні голи забиті зі стандартів. Ми повинні дивитися в дзеркало, ми повинні бути по-справжньому критичні до себе. Наш контрпресинг був жахливим. Ми були недостатньо якісні.

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Зараз мене не турбує відрив Арсенала та Ман Сіті. Про чемпіонство навіть не йдеться, нам спочатку потрібно вигравати футбольні матчі. Ми маємо грати краще. Я не думаю, що нинішній чемпіон АПЛ має грати так, як ми. Це моя чесна думка. Можливо, в минулому були часи, коли не потрібно було набирати 90 з лишком очок, і можна було грати так, як ми зараз.

Вочевидь, тепер у Арсенала і Ман Сіті має статися поганий момент. Я не знаю. Я можу тільки перепросити людей за цей виступ. Ми маємо діяти краще, але не зробили цього і тому програли. Очевидно, ми дуже розчаровані багатьма речами. Ми були недостатньо хороші і маємо це визнати. Я не очікував цього сьогодні, але це сталося. Очевидно, що це не найкращий момент, але ми маємо боротися, спробувати повернути імпульс", – цитує Клоппа Goal.

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