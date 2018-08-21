Як VAR дебютував у Ла Лізі: розлючений Реал, скривджений Бетіс та виправлені фейли скандального Лаоса

"Футбол 24" розповідає про перші кроки відеоасистента (VAR) у чемпіонаті Іспанії. Вже в дебютному турі не обійшлось без скандалів.

Райо Вальєкано – Севілья

Матеус Лаос міг виправдати своє скандальне реноме вже в першому матчі сезону. Лише відеоасистент врятував валенсійську бригаду від фіаско на Вальєкас. На 79-й хвилині матчу Лаос скасував третій гол Андре Сілви, вирішивши, що португалець потрапив у офсайд, але VAR дуже швидко виправив помилку рефері. Форварду Севільї повернули забитий м'яч, а Мудо Васкес зберіг собі в колекцію шедевральний асист.

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Вже через декілька хвилин Лаос не помітив, що Меса збив Ембарбу у штрафному майданчику Севільї та призначив лише штрафний удар. Після протестів гравців Райо арбітр знову звернувся по допомогу до технології, яка суттєво підкорегувала його рішення. "Бджоли" отримали право на пенальті та забили гол престижу – 1:4.

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Реал Мадрид – Хетафе

Застосування VAR викликало чи найбільше дискусій у матчі за участі мадридського гранда. Спочатку Естрада Фернандес не без допомоги відеоасистента справедливо скасував пенальті у ворота Хетафе за фол проти Серхіо Рамоса. Капітана "бланкос", звісно, нахабно заштовхали у сітку, однак атака розпочалась з міліметрового офсайду Каріма Бензема, який міг помітити лише відеоасистент.

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Однак найбільше обурення серед "меренгес" викликало падіння Марко Асенсіо у штрафному майданчику Хетафе. Вінгер Реал повалився на газон після контакту з Бруно, а рефері швидко наказав продовжити гру. На повторі епізоду видно, що гравець "синіх" збивав свого суперника, але Естрада Фернандес вирішив навіть не залучати VAR. Чому? Відомо лише рефері...

Бетіс – Леванте

Схожий епізод відбувся на Беніто Вільямарін, де Леванте сенсаційно розбив Бетіс. За рахунку 0:2 на користь гостей Луна підкосив у карному валенсійців Серхіо Каналеса, а рефері Іглесіас Вільянуева прогавив порушення правил. Епізод, який теоретично міг розпочати камбек "огірків", завершився призначенням вільного удару у бік воріт Бетіса. Дивно, але у такій спірній ситуації Вільянуева, як і Естрада Фернандес, також проігнорував відеосистента. "VAR потрібно використовувати якраз в таких епізодах. Я намагався достукатись до арбітра, але він на мене навіть не дивився", – обурювався Кіке Сетьєн після матчу.

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Ейбар – Уеска

Нападник баскської команди Серхі Енріч був збитий у штрафному гостей та вимагав пенальті, але рефері виявився невблаганним. Рефері Прієто Іглесіас прийняв доволі суперечливе рішення продовжити гру, немов забувши про наявність VAR.

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Наставник Ейбара Хосе Луїс Менділібар після гри відверто розкритикував бригаду арбітрів та введення технологій: "Інколи мені здається, що судить той, хто перебуває в Мадриді. З VAR складно помилитись, але арбітри дуже довго тягнуть з прийняттям рішення та чинять на власний розсуд. Можу сказати, що мені ця система зовсім не сподобалась".