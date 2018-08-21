Как VAR дебютировал в Ла Лиге: разъяренный Реал, обиженный Бетис и исправленные фейлы скандального Лаоса

"Футбол 24" рассказывает о первых шагах видеоасистента (VAR) в чемпионате Испании. Уже в дебютном туре не обошлось без скандалов.

Райо Вальекано – Севилья

Матеус Лаос мог оправдать свое скандальное реноме уже в первом матче сезона. Только видеоасистент спас валенсийскую бригаду от фиаско на Вальекас. На 79-й минуте матча Лаос отменил третий гол Андре Силвы, решив, что португалец попал в офсайд, но VAR очень быстро исправил ошибку рефери. Форварду Севильи вернули забитый мяч, а Мудо Васкес сохранил себе в коллекцию шедевральный ассист.

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Уже через несколько минут Лаос не заметил, что Меса сбил Ембарбу в штрафной Севильи и назначил только штрафной удар. После протестов игроков Райо арбитр вновь обратился за помощью к технологии, которая существенно подкорректировала его решение. "Пчелы" получили право на пенальти и забили гол престижа – 1:4.

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Реал Мадрид – Хетафе

Применение VAR вызвало больше всего дискуссий в матче с участием мадридского гранда. Сначала Эстрада Фернандес не без помощи видеоасистента справедливо отменил пенальти в ворота Хетафе за фол против Серхио Рамоса. Капитана "бланкос", конечно, нагло затолкали в сетку, однако атака началась с миллиметрового офсайда Карима Бензема, который мог заметить только видеоасистент.

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Однако наибольшее возмущение среди "меренгес" вызвало падение Марко Асенсио в штрафной Хетафе. Вингер Реал повалился на газон после контакта с Бруно, а рефери быстро приказал продолжить игру. На повторе эпизода видно, что игрок "синих" сбивал своего соперника, но Эстрада Фернандес решил даже не привлекать VAR. Почему? Известно лишь рефери ...

Бетис – Леванте

Похожий эпизод произошел на Бенито Вильямарин, где Леванте сенсационно разбил Бетис. При счете 0:2 в пользу гостей Луна подкосил в штрафной валенсийцев Серхио Каналеса, а рефери Иглесиас Вильянуэва пропустил нарушение правил. Эпизод, который теоретически мог начать камбэк "огурцов", завершился назначением свободного удара в сторону ворот Бетиса. Удивительно, но в такой спорной ситуации Вильянуэва, как и Эстрада Фернандес, также проигнорировал видеосистента. "VAR нужно использовать как раз в таких эпизодах. Я пытался достучаться к арбитру, но он на меня даже не смотрел", – возмущался Кике Сетьен после матча.

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Эйбар – Уэска

Нападающий баскской команды Серхи Енрич был сбит в штрафной гостей и требовал пенальти, но рефери оказался неумолим. Прието Иглесиас принял довольно спорное решение продолжить игру, словно забыв о наличии VAR.

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Наставник Эйбара Хосе Луис Мендилибар после игры откровенно раскритиковал бригаду арбитров и введение технологий: "Иногда мне кажется, что судит тот, кто находится в Мадриде. С VAR сложно ошибиться, но арбитры очень долго тянут с принятием решения и действуют на свое усмотрение. Могу сказать, что мне эта система совсем не понравилась".